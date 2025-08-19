gertaera
Gizon baten gorpua topatu dute Baionan, kale erdian

Antza denez, agenteek su-arma bat aurkitu dute haren ondoan, baina momentuz ez dute baieztatu. Nolanahi ere, ikerketa abiatu dute gertatutakoaren nondik norakoak argitzeko.

Frantziako Polizia. Artxiboko argazkia: Europa Press

30 urte inguruko gizon baten gorpua topatu dute astearte honetan Baionan, Arrousets auzotik gertu.

Oinezko batzuek aurkitu dute gorpua, 07:00ak aldera, kale erdian. Tokira hurbildu diren larrialdi-zerbitzuek haren heriotza egiaztatu besterik ezin izan dute egin.

Antza denez, agenteek su-arma bat aurkitu dute haren ondoan, baina agintariek ez dute baieztatu momentuz. Nolanahi ere, ikerketa abiatu dute gertatutakoaren nondik norakoak argitzeko.

