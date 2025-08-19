TRANSPORTE PÚBLICO
Los autobuses de Altube no prestarán este curso el servicio universitario a los campus de Bilbao y Leioa

La empresa lleva cuatro décadas trasladando a estudiantes de Vitoria-Gasteiz al campus de Bizkaia y traerlos de vuelta cada día. La asociación alega que no puede sostener el servicio “en condiciones económicamente viables”.
examen acceso universidad unibertsitatera sartzeko proba efe
Alumnos, frente al campus de Leioa. Foto de archivo de EFE
Agosto avanza y a pocas semanas de que arranque en nuevo curso universitario, Altube, la asociación de transporte que desde hace 40 años transporta a estudiantes universitarios de Vitoria-Gasteiz a los distintos campus de la Universidad del País Vasco, ya sea a Bilbao o Leioa, dejará de prestar servicio de forma inmediata por problemas económicos. 

Así se lo ha comunicado a los usuarios, que este lunes han recibido por sorpresa un e-mail sobre el cese de actividad. Cada curso, son cientos los jóvenes vitorianos que utilizan estos autobuses a diario.

Según se les ha comunicado, la suspensión del servicio se debe a una cuestión económica. No les sale rentable e incluso genera pérdidas. Altube explica que el motivo de esta decisión es la "imposibilidad de garantizar su continuidad en condiciones económicas viables". Es una situación que arrastran desde hace 3 cursos

Altube llevaba funcionando sin parar cuatro décadas, desde el año 1984, por lo que desaparece un servicio histórico.  A partir de ahora los trayectos los asumirá la nueva asociacion UniBus. Los viajes comenzarán a funcionar el 8 de septiembre y tendrá horarios y paradas similares a los anteriorres, aunque con precios más elevados. El abono anual costará 1100 euros, 105 euros más, se podrá divididir en dos pagos y tambien ofrecerán abono trimestral o mensual.

Los horarios ya están disponibles en la web de UniBus. La primera salida a Bilbao, será a las 06:20 de la mañana, y el último trayecto de regreso, a las 09:10 de la noche.



