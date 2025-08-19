Los autobuses de Altube no prestarán este curso el servicio universitario a los campus de Bilbao y Leioa
Agosto avanza y a pocas semanas de que arranque en nuevo curso universitario, Altube, la asociación de transporte que desde hace 40 años transporta a estudiantes universitarios de Vitoria-Gasteiz a los distintos campus de la Universidad del País Vasco, ya sea a Bilbao o Leioa, dejará de prestar servicio de forma inmediata por problemas económicos.
Así se lo ha comunicado a los usuarios, que este lunes han recibido por sorpresa un e-mail sobre el cese de actividad. Cada curso, son cientos los jóvenes vitorianos que utilizan estos autobuses a diario.
Según se les ha comunicado, la suspensión del servicio se debe a una cuestión económica. No les sale rentable e incluso genera pérdidas. Altube explica que el motivo de esta decisión es la "imposibilidad de garantizar su continuidad en condiciones económicas viables". Es una situación que arrastran desde hace 3 cursos.
Altube llevaba funcionando sin parar cuatro décadas, desde el año 1984, por lo que desaparece un servicio histórico. A partir de ahora los trayectos los asumirá la nueva asociacion UniBus. Los viajes comenzarán a funcionar el 8 de septiembre y tendrá horarios y paradas similares a los anteriorres, aunque con precios más elevados. El abono anual costará 1100 euros, 105 euros más, se podrá divididir en dos pagos y tambien ofrecerán abono trimestral o mensual.
Los horarios ya están disponibles en la web de UniBus. La primera salida a Bilbao, será a las 06:20 de la mañana, y el último trayecto de regreso, a las 09:10 de la noche.
