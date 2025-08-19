GARRAIO PUBLIKOA
Altubek ez du Bilboko eta Leioako campusetara joateko autobus zerbitzua eskainiko datorren ikasturtean

Enpresak lau hamarkada daramatza ikasleak egunero Gasteiztik Bizkaiko campusetara eraman eta ekartzen, baina arguaditu dutenez, zerbitzua ez da ekonomikoki bideragarria.

examen acceso universidad unibertsitatera sartzeko proba efe
Ikasleak, Leioako campusaren aurrean. EFEren artxiboko argazkia
EITB

Azken eguneratzea

Abuztua aurrera doa eta unibertsitateko ikasturte berria hasteko aste gutxiren faltan, Altubek, duela 40 urtetik Gasteiztik unibertsitateko ikasleak Euskal Herriko Unibertsitateko campusetara (Bilbokora edo Leioakora) garraiatzen dituen garraio-enpresak, zerbitzua eskaintzeari utziko dio, arazo ekonomikoak tarteko. 

Hala jakinarazi die erabiltzaileei astelehen honetan, email bidez bidali duen mezu baten bidez. Ikasturtero, ehunka dira egunero autobus horiek erabiltzen dituzten ikasle gasteiztarrak. Altubetik azaldu dutenez,  enpresak ezin dio zerbitzuari eutsi "ekonomikoki bideragarriak diren baldintzetan".  Egoera ez da berria; izan ere, azken hiru ikasturtetan ere arazoak izan ditu enpresak. 

1984. urteaz geroztik ematen zien Altubek ikasleei zerbitzu hori, baina orain  zerbitzu historiko hori desagertu egingo da, eta aurrerantzean UniBus arduratuko da ikasleak garraiatzeaz. Irailaren 8an jarriko da martxan zerbitzu hori, eta adierazi dutenez, Altubek ematen zuen antzeko ordutegiak eta geltokiak izango ditu. 

Hori bai, garestiagoa izango da; urteko abonua 1.100 eurokoa izango da, 105 euro garestiagoa, eta bi ordainketatan banatu ahal izango da. Bestalde, hiru hilean behineko edo hilean behineko abonuak ere eskuratu ahal izango dira.

Ordutegiak eskuragarri daude dagoeneko UniBusen webgunean. Bilbora goizeko 06:20ean irtengo da lehen autobusa, eta itzultzeko azken zerbitzua gaueko 09:10ean eskainiko dute.

 

