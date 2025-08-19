Accidente
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Muere un ciclista de Barakaldo atropellado por un coche en Asturias

El hombre, de 63 años, ha sido arrollado por un turismo en la AS115, en Llanes.
Euskaraz irakurri: Barakaldoko txirrindulari bat hil da Asturiasen, auto batek harrapatuta

Última actualización

Un ciclista de 63 años, vecino de Barakaldo (Bizkaia) ha fallecido tras ser atropellado por un turismo en Llanes (Asturias).

El atropello se ha producido a las 17:40 en el kilómetro 1 de la AS115, según ha informado la Guardia Civil. El equipo UNIS de Ribadesella se ha hecho cargo del caso e instruye diligencias.

Accidentes de Tráfico Asturias Barakaldo Sociedad

Más noticias sobre sociedad

Bilboko Konpartsak apoya a los manteros desalojados
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Bilboko Konpartsak expresa su apoyo a los manteros desalojados: "¿Las personas que están en la calle no tienen derecho a dormir?"

Bilboko Konpartsak ha reunido esta tarde a cientos de personas en el Arenal bilbaíno, bajo el lema "Dormir no es delito", para expresar su apoyo a los manteros desalojados por la Policía Municipal que dormían en la plaza del Gas y exigir al Ayuntamiento una solución habitacional para las personas manteras y en situación de calle.
Cargar más