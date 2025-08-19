Un ciclista de 63 años, vecino de Barakaldo (Bizkaia) ha fallecido tras ser atropellado por un turismo en Llanes (Asturias).

El atropello se ha producido a las 17:40 en el kilómetro 1 de la AS115, según ha informado la Guardia Civil. El equipo UNIS de Ribadesella se ha hecho cargo del caso e instruye diligencias.