Barakaldoko txirrindulari bat hil da Asturiasen, auto batek harrapatuta

AS115 errepidean izan da istripua, Llanesen.

Barakaldoko (Bizkaia) 63 urteko txirrindulari bat hil da Llanesen (Asturias), auto batek harrapatuta.

Harrapaketa 17:40an gertatu da, AS115 errepideko 1. kilometroan, Guardia Zibilak jakinarazi duenez. Ribadesellako UNIS taldeak bere gain hartu du ikerketa.

