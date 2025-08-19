Una iniciativa popular de personas residentes en Navarra ha organizado una marcha a pie desde el río Ebro, en Tudela, hasta Hendaia bajo el lema “Desde el río hasta el mar” con el objetivo de "unir Euskal Herria con Palestina".

En una rueda de prensa, representantes de la iniciativa han dado los detalles de la ruta, que estará compuesta por once etapas y transcurrirá del 10 al 20 de septiembre.

Comenzará en una primera etapa desde el río Ebro en Tudela hacia Castejón y, a continuación, los trayectos Castejón-Peralta, Peralta-Tafalla, Tafalla-Solchaga (Valdorba), Noáin-Pamplona-Ansoáin, Ansoáin-Larraintzar, Larraintzar-Santesteban, Santesteban-Elizondo, Elizondo-Bera, Bera-Irun, para acabar el 20 de septiembre con el tramo Irun-Hendaia y una manifestación para llegar al mar.

Elisa Huarte y Richard Weyndling han actuado como representantes de la iniciativa y han querido "visibilizar y activar la gran red de apoyo a la causa palestina presente en los pueblos y las ciudades de todo el territorio de Euskal Herria", además de denunciar a su paso a las empresas e instituciones que colaboran con "la ocupación y el genocidio sionista".

Entre ellas, han destacado Las Bardenas, "donde las fuerzas aéreas de la OTAN que operan en estrecha colaboración con el ejército israelí y practican bombardeos", y las plantas y oficinas de Castejón, Artica y en Irun de CAF, que "está construyendo líneas de tranvía para facilitar la anexión ilegal de Jerusalén Este".

También han mencionado a La fábrica de MTorres, que "vende tecnología a la máquina militar israelí" o una gran superficie de Hendaia de Carrefour, que "tiene negocios en los asentamientos ilegales en territorio ocupado y que regala comida a los soldados que cometen genocidio en Gaza".

A modo de cierre, han alentado a la participación ciudadana que quiera apoyar a Palestina a "volcarse con la marcha haciendo una etapa a pie y participando en las actividades", aparte de ofrecer la oportunidad de apoyar la iniciativa a través de la venta de un peto verde conmemorativo que llevaban en el evento y que ya está a la venta.