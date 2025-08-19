Elkartasuna
Palestinaren aldeko ibilaldi bat antolatu dute Tuteratik Hendaiara, "Ibaitik itsasora" lelopean

Ibilbidea 11 etapaz osatuta egongo da, irailaren 10etik 20ra. Hendaian, manifestazio bat egingo dute itsasora iritsi arte. Helburua: kausa palestinarraren aldeko Euskal Herri osoko sarea ikusaraztea eta aktibatzea.
Palestinari laguntzeko martxaren aurkezpena Iruñean. Argazkia: Europa Press
author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Nafarroako herri-ekimen batek Ebro ibaitik, Tuteran, Hendaiaraino oinezko ibilaldi bat antolatu du, "Ibaitik itsasora" lelopean. Antolatzaileek azaldu dutenez, helburua da "Euskal Herria Palestinarekin lotzea”.

Prentsaurreko batean, ekimenaren ordezkariek ibilbidearen xehetasunak eman dituzte: 11 etapa izango ditu, irailaren 10etik 20ra.

Lehen etapa Ebro ibaitik abiatuko da, Tuteratik, Castejonera; ondoren, Castejon-Azkoien, Peralta-Tafalla, Tafalla-Solchaga (Valdorba), Noain-Iruñea-Antsoain, Antsoain-Larraintzar, Larraintzar- Larraintzar-Doneztebe, Doneztebe-Elizondo, Elizondo-Bera eta Bera-Irun. Irailaren 20an amaituko da martxa Irun-Hendaia arteko tartearekin eta, azken udalerri horretan, itsasora iristeko manifestazio bat egingo dute.

Elisa Huartek eta Richard Weyndlingek ekimenaren ordezkari gisa jardun dute, eta "Euskal Herri osoko herri eta hirietan dagoen kausa palestinarra babesteko sare handia ikusarazi eta aktibatu" nahi izan dute, "okupazioarekin eta genozidio sionistarekin" elkarlanean ari diren enpresak eta erakundeak salatzeaz gain, hala nola Bardeetan aritzen den NATO eta “Jerusalem ekialdea legez kanpo anexionatzea errazteko tranbiak eraikitzen ari den” CAF enpresa, besteak beste.

Amaitzeko, oinez etaparen bat egiteaz gainera, antolatzaileek gogoratu dute ekimena babestu ahalko dela ekitaldia zeramaten eta salgai dituzten oroitzapenezko peto berdeak erosita.

Palestina Nafarroa Iparralde Gizartea

