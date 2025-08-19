Sánchez anuncia que se reconocerá la emergencia en las zonas incendiadas y promete ayudas para su reconstrucción

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, ha anunciado este martes que dentro de una semana, el próximo 26 de agosto, el Consejo de Ministros procederá a la declaración de zonas afectadas por una emergencia de protección civil a los territorios que están sufriendo incendios forestales, y se ha comprometido a colaborar desde el Ejecutivo a la reconstrucción de las mismas.



Esa declaración oficial implica el "compromiso" del Gobierno para afrontar también la tarea de la reconstrucción, una vez que "se extingan y se conozca el impacto económico en todos y cada uno de los bolsillos de los vecinos y vecinas de los municipios afectados".

En este contexto, el jefe del Ejecutivo español ha subrayado que esa labor de reconstrucción implicará también "lógicamente" recursos de la Administración General del Estado.

