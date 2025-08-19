Incendios forestales
Sánchez anuncia que se reconocerá la emergencia en las zonas incendiadas y promete ayudas para su reconstrucción

Se hará el próximo 26 de agosto, en el Consejo de Ministros, y lo hará por una emergencia de protección civil.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, visita el Puesto de Mando Avanzado de Jarillas, para conocer la evolución de los fuegos junto a los responsables de emergencia, a 18 de agosto de 2025, en Jarillas, Extremadura (España). En Jarilla, el incendio ha quemado ya 12,000 hectáreas y mantiene activo un frente peligroso. En Zamora, siguen evacuadas 72 localidades y hay dos municipios confinados. Carlos Criado / Europa Press 19/8/2025
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, visitando el Puesto de Mando Avanzado de Jarillas (Cáceres). Foto: Europa Press
author image

Agencias | EITB

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, ha anunciado este martes que dentro de una semana, el próximo 26 de agosto, el Consejo de Ministros procederá a la declaración de zonas afectadas por una emergencia de protección civil a los territorios que están sufriendo incendios forestales, y se ha comprometido a colaborar desde el Ejecutivo a la reconstrucción de las mismas.

Esa declaración oficial implica el "compromiso" del Gobierno para afrontar también la tarea de la reconstrucción, una vez que "se extingan y se conozca el impacto económico en todos y cada uno de los bolsillos de los vecinos y vecinas de los municipios afectados".

En este contexto, el jefe del Ejecutivo español ha subrayado que esa labor de reconstrucción implicará también "lógicamente" recursos de la Administración General del Estado.

