Investigan en Colombia la muerte a puñaladas de un vasco

Algunas fuentes apuntan a un posible robo, mientras que las autoridades locales no descartan que los hechos guarden relación con el consumo de estupefacientes.
Euskaraz irakurri: Gasteiztar bat labankadaz hil izana ikertzen ari dira Kolonbian
EITB

Última actualización

Las autoridades colombianas investigan la muerte a puñaladas de un vasco este lunes en Cali. Según varios medios de comunicación, el asesinado sería un joven gasteiztarra que residía en esta ciudad colombiana. El Gobierno Vasco se ha puesto en contacto con la Embajada y el Consulado de Colombia para conocer más datos sobre este suceso.

La Policía del país sudamericano ha confirmado que varios individuos le abordaron por causas que aún se investigan en el barrio Valle Grande y fue apuñalado mortalmente.

Por el momento, las versiones sobre lo sucedido son dispares. Algunas fuentes apuntan a un posible robo, mientras que las autoridades locales no descartan que los hechos guarden relación con el consumo de estupefacientes.

La Policía no ha realizado ninguna detención y el caso continúa bajo investigación policial.

