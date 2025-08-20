Kolonbia
Euskal herritar baten hilketa ikertzen ari dira Kolonbian

Iturri batzuen arabera, lapurreta egiteko hil zuten gizona, baina tokiko agintariek ez dute baztertzen gertakariek estupefazienteen kontsumoarekin zerikusia izatea.

author image

EITB

Azken eguneratzea

Kolonbiako agintariak euskal herritar baten hilketa ikertzen ari dira. Zenbait hedabidek zabaldu dutenez, Cali hirian bizi zen gasteiztar bat zen hildakoa. Eusko Jaurlaritza Kolonbiako Enbaxadarekin eta Kontsulatuarekin jarri da harremanetan informazio zehatzagoa eskuratu nahian.

Kolonbiako Poliziak baieztatu du, oraindik ikertzen ari diren arrazoiengatik, hainbat lagunek eraso egin ziotela gizonari Cali hiriko Valle Grande auzoan, eta hil egin zutela, labankadaz.

Momentuz, gertatutakoari buruzko bertsioak oso desberdinak dira. Iturri batzuen arabera, lapurreta egon liteke hilketaren atzean, baina tokiko agintariek ez dute baztertzen gertakariek estupefazienteen kontsumoarekin zerikusia izatea.

Poliziak ez du atxiloketarik egin, eta kasua polizia-ikerketapean dago uneotan.

Kolonbia Gasteiz Gizartea

