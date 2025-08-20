La OCU advierte que muchas balizas V16 que se venden no están homologadas
Además, desde la Organización de Consumidores señalan que tres de cada cuatro conductores aún no han adquirido la nueva señalazación. A partir del 1 de enero todos los vehículos deberán retirar los triángulos de emergencia y llevar obligatoriamente las luces de emergencia V-16.
A partir del 1 enero de 2025, los triángulos de emergencias quedarán prohibidos en los coches y todos los conductores deberán llevar ya obligatoriamente una baliza V16 homologada. Sin embargo, la OCU desvela que la mayoría ya compradas o a la venta son ilegales y no cumplen la normativa.
Asimismo, la Organización de Consumudos subraya que, a falta de cuatro meses, tres de cada cuatro conductores no han adquirido aún la nueva luz de emergencia.
Este tipo de luces de emergencia, que refleja la luz de color naranja, y que deberá guardarse en la guantera, tienen un objetivo común,: reducir el riesgo que supone salir del coche en caso de vernos involucrados en un accidente o percance y, al mismo tiempo, ser visibles para el resto de los conductores que transitan por la calzada.
Los dispotivos tienen un coste superior a los 40 euros, por lo que desde la Organización de Consumidores destacan que si compramos por debajo de ese precio, lo más probable sea que no esté homologado. En este contexto, antes de adquirir una baliza V16, la OCU recomienda comprobar que el modelo está en la lista de dispositivos homologados que ofrece la web de la DGT y desconfiar de los modelos más baratos.
A partir del 1 de enero, los conductores que no dispongan de esta señalización o disponen de balizas que no estén homologados, serán sancionados con 80 euros.
Más noticias sociedad
Casi 400 000 hectáreas han ardido en lo que va de año en España, la mayoría en agosto
Según el Sistema Europeo de Información sobre Incendios Forestales (EFFIS), herramienta dependiente del programa Copernicus, la superficie quemada en 2025 supera ampliamente a las 42 615 ha calcinadas en 2024 en 219 incendios forestales.
La bajada de temperaturas da un respiro a los incendios, pero siguen activos 22 fuegos
Pese a los pronósticos de mejora de las condiciones meteorológicas, que han conseguido frenar algunos de los grandes incendios, continúa la preocupación, sobre todo en Extremadura. El incedio de Jarilla, en Cáceres, presenta desde esta madrugada dos frente activos, y uno de ellos ha entrado en la provincia de Salamanca.
Casi 9 de cada 10 localidades afectadas por los incendios forestales de agosto sufren la despoblación
En algunos municipios del noroeste peninsular la pérdida de habitantes se sitúa por encima del 50 % en lo que va de siglo.
Nueve personas detenidas en la cuarta noche de Aste Nagusia bilbaína, dos de ellas por golpear a municipales
Ocho de estas detenciones se han producido en el recinto festivo y una fuera de él. La mayoría están relacionabas con delitos contra la propiedad.
Olatz Salvador, Kai Nakai y Maren denuncian el “mal trato” del Ayuntamiento de Bilbao por la suspensión de sus conciertos en Abandoibarra
Las tres artistas afectadas por la cancelación de los conciertos del sábado en Abandoibarra han publicado un comunicado conjunto en el que cargan contra el Ayuntamiento. Entre otras cosas, han señalado que desde el Consistorio intentaron cargar la responsabilidad de la suspensión sobre ellas y que trataron de evitar la publicación del vídeo con sus explicaciones sobre los hechos.
Reta protagoniza un fugaz encierro con ocho heridos en el cuarto encierro del Pilón de Falces 2025
La ganadería Reta, de Grocin, ha protagonizado el cuarto encierro del Pilón de Falces 2025, el que marca el ecuador. Y es que pese a tardar casi un minuto en aparecer por lo alto del recorrido, han cogido una velocidad endiablada y han dejado en la cuesta importantes golpes con ocho heridos, ninguno grave.
Gipuzkoa acogerá de forma temporal a parte de los malienses que viven en las calles de Vitoria-Gasteiz
Se prevé derivarles en los próximos días a Oñati y Tolosa. El Gobierno Vasco se ha visto obligado a dar esta respuesta temporal y urgente ante la "lenta" derivación de estos solicitantes a los recursos que existen en las provincias limítrofes.
Nuevas restricciones en Ipar Euskal Herria por la sequía: prohíben riegos, pesca y limpieza de vehículos
La situación es especialmente crítica en el río Uhaitza, que recorre Zuberoa. Su caudal ha descendido drásticamente: si en julio era de cuatro metros cúbicos por segundo, ahora se ha reducido a la mitad.
El Aita Mari rescata a 13 personas en el Mediterráneo
Las personas migrantes iban en una embarcación precaria y llevaban días a la deriva. Italia ha dado permiso para desembarcarlos en el puerto de Bari, a donde esperan el sábado.