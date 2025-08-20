URTARRILAK 1ETIK AURRERA
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

OCUk ohartarazi du lau gidaritik hiruk oraindik ez dutela autorako V-16 baliza erosi, eta erositako asko homologatu gabeak direla

Ibilgailu guztiek larrialdietarako hirukiak kendu eta V-16 larrialdi-argiak eraman beharko dituzte, derrigorrez. OCU kontsumitzaileen elkarteak, baina, jakinarazi du askok oraindik ez dutela erosi, eta gailua eskuratu duten askok homologatu gabeak erosi dituztela. 80 euroko isuna jasoko dute urtarrilaren 11tik aurrera.
V16 LUZ TRIANGULOS DGT.JPG
Arriskua adierazteko V-16 seinalea. Irudia: DGT
author image

EITB

Azken eguneratzea

Urtarriletik aurrera, ezin izango da larrialdietako triangeluak erabili, eta gidari guztiok nahitaez eraman beharko dugu V-16 baliza homologatua. Hala ere, OCUk jakinarazi duenez, dagoeneko erositako edo salgai dauden gehienak legez kanpokoak dira eta ez dute araudia betetzen. Gainera, ohartarazi du lau hilabeteren faltan, lau gidaritik hiruk oraindik ez dutela erosi larrialdi-argi berria. 

Azken urteetan istripu asko gertatu dira hirukiak jartzekoan auto batek harrapatuta, eta hori ekiditeko ezarri du Espainiako Estatuak legedia berriak. 

Gailu berriak laranja koloreko argia islatzen du, eta autoaren gordetegian edo aurrealdean gorde beharko da, behar izanez gero, autotik irten gabe gailua autoaren sabaian edo ahalik eta punturik altuenean ezartzeko. 

40  eurotik gorako prezioa dute gailu horiek, eta Kontsumitzaileen Elkarteak nabarmen dute merkeagoak aurkituz gero, balitekeela homologatu gabeak izatea. Testuinguru horretan, V-16 baliza erosi aurretik, OCUk gomendatzen du modeloa DGTren webguneak dakarren gailu homologatuen zerrendan dagoela egiaztatzea, eta modelo merkeenekin ez fidatzera.

Urtarrilaren 1etik aurrera, balizarik ez dutenek edota homologatu gabea dutenek 80 euroko isuna jasoko dute.

Indarrean sartu dira V-16 larrialdi-argiak, triangeluak ordezkatzen dituztenak
Euskal Autonomia Erkidegoa Bizkaia Gipuzkoa Araba Nafarroa Trafiko Istripuak Gizartea

Albiste gehiago gizartea

18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Olatz Salvadorrek, Kai Nakaik eta Marenek Bilboko Udalaren kudeaketa eskasa salatu dute, Abandoibarreko kontzertuak direla eta

Larunbatean Abandoibarreko eszenatokian kontzertua eman behar zuten hiru artistek ohar bateratu bat kaleratu dute, Bilboko Udalaren aurka gogor eginez. Besteak beste, adierazi dute Udalak haien bizkar gainean utzi nahi izan zuela kontzertuak bertan behera gelditu izanaren ardura guztia, eta udalbatzako hainbat kidek iradoki zietela kolaboratuz gero aintzat hartuko zutela etorkizuneko programazioetan. 

Gehiago kargatu