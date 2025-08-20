DELITOS
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Nueve personas detenidas en la cuarta noche de Aste Nagusia bilbaína, dos de ellas por golpear a municipales

Ocho de estas detenciones se han producido en el recinto festivo y una fuera de él. La mayoría están relacionabas con delitos contra la propiedad.
Un total de nueve personas han sido detenidas en la cuarta noche de Aste Nagusia bilbaína, dos de ellas por golpear a policías municipales y una por agresión a un sanitario, según han informado fuentes del Ayuntamiento.
Agentes de la Policía Local de Bilbao, en el recinto festivo. Foto de archivo: Policía Local
Euskaraz irakurri: Bederatzi pertsona atxilotu dituzte Bilboko Aste Nagusiko laugarren gauean, horietako bi udaltzainak jotzeagatik
author image

Agencias | EITB

Última actualización

Un total de nueve personas han sido detenidas en la cuarta noche de Aste Nagusia bilbaína, dos de ellas por golpear a policías municipales y una por agresión a un sanitario, según han informado fuentes del Ayuntamiento.

Ocho de las nueve detenciones se han producido en el recinto festivo y una fuera de él. La mayoría están relacionabas con delitos contra la propiedad.

En concreto, destacan tres arrestados por atentado, uno de ellos contra un sanitario y dos por golpear a agentes de la Guardia Urbana.

Entre los detenidos en el recinto festivo, dos han sido por hurto, tres por los atentados antes mencionados, dos por robo con violencia y uno por robo con fuerza en vehículo. 

Los incidentes más significativos se han concentrado, principalmente, en el entorno de San Nicolas, Esperanza y Viuda de Epalza.

Bilbao Aste Nagusia Bilbao 2025 Bizkaia Comunidad Autonóma Vasca Delitos Denuncias Sociedad

Más noticias sobre sociedad

18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Olatz Salvador, Kai Nakai y Maren denuncian el “mal trato” del Ayuntamiento de Bilbao por la suspensión de sus conciertos en Abandoibarra

Las tres artistas afectadas por la cancelación de los conciertos del sábado en Abandoibarra han publicado un comunicado conjunto en el que cargan contra el Ayuntamiento. Entre otras cosas, han señalado que desde el Consistorio intentaron cargar la responsabilidad de la suspensión sobre ellas y que se les "insinuó" que si "colaboraban" se reconsideraría incluirlas en futuras programaciones.

Cargar más