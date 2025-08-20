Un total de nueve personas han sido detenidas en la cuarta noche de Aste Nagusia bilbaína, dos de ellas por golpear a policías municipales y una por agresión a un sanitario, según han informado fuentes del Ayuntamiento.

Ocho de las nueve detenciones se han producido en el recinto festivo y una fuera de él. La mayoría están relacionabas con delitos contra la propiedad.

En concreto, destacan tres arrestados por atentado, uno de ellos contra un sanitario y dos por golpear a agentes de la Guardia Urbana.

Entre los detenidos en el recinto festivo, dos han sido por hurto, tres por los atentados antes mencionados, dos por robo con violencia y uno por robo con fuerza en vehículo.

Los incidentes más significativos se han concentrado, principalmente, en el entorno de San Nicolas, Esperanza y Viuda de Epalza.