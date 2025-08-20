DELITUAK
Bederatzi pertsona atxilotu dituzte Bilboko Aste Nagusiko laugarren gauean, horietako bi udaltzainak jotzeagatik

Atxiloketa horietako zortzi jai-eremuan izan dira, eta beste bat handik kanpo. Gehienak jabetzaren aurkako delituekin lotuta daude.

Bilboko udaltzainak, jai-eremuan. Artxiboko argazkia: Bilboko Udaltzaingoa

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Bederatzi pertsona atxilotu dituzte Bilboko Aste Nagusiko laugarren gauean, horietako bi udaltzainak jotzea leporatuta, eta, bat, osasun-langile bat erasotzea egotzita, Udalak jakitera eman duenez.

Bederatzi atxiloketetatik zortzi jai-eremuan izan dira, eta beste bat handik kanpo. Gehienak jabetzaren aurkako delituekin lotuta daude.

Zehazki, hiru atxilotu izan dira autoritatearen aurkako atentatuagatik; horietako bat osasun-langile baten aurka egiteagatik eta bi udaltzainak jotzeagatik.

Jai-esparruan atxilotutakoen artean, bi ebasketagatik izan dira, hiru autoritatearen aurkako atentatuengatik, bi indarkeriaz lapurtzeagatik eta bat ibilgailuan indarrez lapurtzeagatik. 

