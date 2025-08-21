Detenido un hombre en Vitoria por empujar a su pareja contra el frigorífico de la casa y tirar su móvil

Un hombre de 28 años ha sido detenido por la Policía Local de Vitoria acusado de provocar lesiones a su pareja al empujarla contra el frigorífico de la vivienda y quitarle el teléfono móvil y tirárselo mientras mantenía una conversación con un amigo.



Los hechos ocurrieron a las 18:30 horas de este miércoles. Una patrulla fue requerida para que acudiera a una vivienda del barrio de El Pilar donde un hombre había agredido a una mujer.



Según las primeras investigaciones la pareja había discutido en el interior del domicilio y el hombre había tirado el teléfono móvil mientras ella mantenía una videollamada con un amigo, que acudió a la vivienda por lo sucedido.



Los agentes comprobaron que la mujer presentaba un hematoma en la cara según denunció porque su pareja la había empujado contra el frigorífico, por lo que el hombre fue arrestado.