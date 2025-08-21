INDARKERIA MATXISTA
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Gizon bat atxilotu dute Gasteizen, bikotekidea etxeko hozkailuaren kontra bultzatu eta mugikorra botatzeagatik

Eraso matxista asteazken arratsaldean jazo zen, Pilar auzoko etxe batean. Emakumeak hematoma bat zuen aurpegian.

author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

28 urteko gizon bat atxilotu du Gasteizko Udaltzaingoak, bikotekideari lesioak eragitea leporatuta, etxeko hozkailuaren kontra bultzatu eta sakelako telefonoa kendu eta jaurtitzeagatik, lagun batekin hizketan ari zela.

Eraso matxista asteazken arratsaldean jazo zen, 18:30 aldera, Pilar auzoko etxebizitza batean. Patruila batek bertaratzeko abisua jaso zuen, gizon batek emakume bati eraso egin baitzion.

Dirudienez, bikoteak eztabaida izan zuen etxean, eta gizonak telefono mugikorra kendu zion emakumeari, lagun batekin bideo-deia egiten ari zela. Gertatutakoa ikusita, laguna etxebizitzara joan zen.

Agenteek egiaztatu zutenez, emakumeak ubeldua zuen aurpegian, bikotekideak hozkailuaren kontra bultzatu zuelako. Gizona atxilotu egin zuten.

Indarkeria matxista Indarkeria matxistaren biktimak Gasteiz Salaketak Delituak Gizartea

Gizarteari buruzko albiste gehiago

18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Carlos Uriagereka, Bizkaiko basozaina: “Suteen mehatxupean zegoen herri bat salbatzeko aukera izan dugu”

Bizkaitar profesional ugari izan dira Leongo Casasuertes herrian, astelehenetik Gaztela eta Leonen penintsulako ipar-mendebaldea kiskaltzen duten suteak itzaltzen laguntzen. Carlos Uriagereka, Bizkaiko Aldundiko Baso Zerbitzuaren buruak adierazi du gogorra izan dela, baina pozik itzuli direla Euskal Herrira, lortu dutelako suebakiak eginez sutea kontrolatu eta bizilagunak etxera itzultzea. 

Gehiago kargatu