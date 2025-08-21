La quinta noche de Aste Nagusia de Bilbao se salda con 11 detenciones, una de ellas por agresión a sanitarios

La quinta noche de Aste Nagusia de Bilbao se ha saldado con once detenciones; seis dentro del recinto festivo y cinco fuera, la mayoría relacionadas con hurtos y robos con violencia, aunque también se ha arrestado a un hombre por realizar tocamientos a una mujer, y se ha producido una nueva agresión a varios sanitarios que estaban asistiendo a una persona.

Los incidentes más significativos en la noche del miércoles al jueves se han concentrado principalmente en el entorno de San Nicolás y las txosnas de El Arenal.

Dentro del recinto festivo, han sido tres los arrestados por hurto en grado de tentativa, ya que los agentes han evitado su consumación. Además, otra persona ha sido detenida por atentado a sanitarios, otro por robo con violencia, y un sexto por tocamientos a una mujer.

Fuera del recinto festivo, ha habido un detenido por robo, otro por reclamación judicial, un tercero por amenazas, un cuarto por receptación de teléfonos móviles y el último por hurto.