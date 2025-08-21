11 pertsona atxilotu dituzte Bilboko Aste Nagusiko bosgarren gauean; batek osasun-langileei eraso egin die
Atxiloketa gehienak indarkeriaz egindako ebasketekin eta lapurretekin lotuta daude. Dena dela, beste delitu batzuk ere jazo dira, eta gizon bat ere atxilotu dute emakume bati ukituak egitea leporatuta.
Bilboko Aste Nagusiko bosgarren gauean hamaika atxiloketa izan dira; sei jai-esparruaren baitan eta bost kanpoan, gehienak indarkeriaz egindako ebasketekin eta lapurretekin lotutakoak. Dena dela, beste motatako delitu batzuk ere jazo izan dira, eta gizon bat atxilotu dute emakume bati ukituak egitea leporatuta. Halaber, pertsona bat artatzen ari ziren zenbait osasun-langileri eraso egin diete.
Gaueko istilurik handienak San Nikolas inguruan eta Areatzako txosnagunean izan dira, Bilboko Udaltzaingoak jakitera eman duenez.
Jai-esparruaren baitan, hiru pertsona atxilotu dituzte ebasketa saiakeragatik. Gainera, pertsona bat atxilotu dute osasun-langileen aurkako atentatuagatik, beste bat, indarkeriaz lapurtzeagatik, eta gizon bat, emakume bati ukituak egiteagatik.
Jai-eremutik kanpo, lagun bat atxilotu dute lapurretagatik, beste bat, erreklamazio judizialagatik, hirugarren bat, mehatxuengatik, laugarren bat, telefono mugikorrak lapurtzeagatik, eta azkena, ebasketagatik.
Gizarteari buruzko albiste gehiago
Gizon bat ikerketapean, autoa mozkor eta gidabaimenik gabe gidatzeagatik, bi bidaiari gorputza sabaitik ateratzen ari zirela, Iruñean
23 urteko gidaria bide-segurtasunaren aurkako delitu batengatik ikertu dute. Autoan zihoazen bi bidaiariak ere salatu dituzte, segurtasun-uhalik gabe zihoazelako, mugikorrarekin grabatzen.
Baso-suteek 350.000 hektarea baino gehiago erre dituzte abuztua hasi denetik, Espainian
Oraindik, hogei bat su daude aktibo Gaztela eta Leonen, Galizian eta Extremaduran, eta haizea sua itzaltzeko lanak zailtzen ari da hainbat tokitan. Bien bitartean, azken orduetan Leongo iparraldean botatako euriak garrak kontrolatzen lagundu du Europako mendien inguruan. Bestalde, EAEtik sua itzaltzera joandako suhiltzaileek etxerako bidea hartu dute.
Hona hemen Faltzesko Piloneko bosgarren entzierroko irudiak
Faltzesko Piloneko bosgarren entzierroak minutu bat eta 11 segundo iraun du, orain arteko bigarren entzierro luzeena izan da eta Eulogio Mateo de Carcarren zezenak izan dira protagonista. Hainbat eroriko eta estropezu izan dira ibilbidean zehar.
Trafiko astuna euskal errepideetan, arratsaldean abiatuko den Itzulera Operazioaren atarian
Itzulera Operazioa 15:00etan abiatuko da ofizialki. Oporretatik buelta askoz ere modu mailakatuagoan egiten denez azken urteotan, bi asteburuz izango dute aktibo dispositiboa: abuztuaren 21etik 24ra, eta 28tik 31ra.
Mocedades taldeak Bilboko Aste Nagusian jo du, 24 urte geroago
Bilbao Orkestra Sinfonikoa (BOS) lagun, Abandoibarreko eszenatokira igo dira bart Mocedades taldeko kideak, eta zaleek gozatu egin zuten emanaldiaz.
Euriak gorabehera handiak eragin ditu zirkulazioan: istripu ugari eta errei-mozketak
Erandion (Txorierri) izan dira gertakari nabarmenenak, eta, ondorioz, auto-ilara luzeak izan dira Avanzada eta Arrontegin. Usurbilen, gainera, AP-8an gorabeherak izan dira, istripu baten ondorioz. Nolanahi ere, 09:00ak aldera ohikora itzuli da egoera.
Abisu horia ezarri dute Bizkaian eta Gipuzkoan eguerdira arte, euriagatik
Nafarroa iparraldean 15:00ak arte egongo da indarrean euriagatiko abisu horia. Euskalmetek zabaldutako datuen arabera, Gipuzkoa ekialdean pilatu da euri gehien. Zehazki, 24 orduan 64 litro bildu dituzte Oiartzunen eta 60 litro baino gehiago, Behobian.
Sutea gertatu eta bost egunera, San Vicente de Leirako (Ourense) bizilagunak herrira itzuli ahal izan dira
Ourenseko San Vicente de Leira herrian, suak kalte handiak eragin ditu. Herriko etxeen % 80 kiskalita daude. Herrira itzul diren herritar batzuekin hitz egiteko aukera izan du gaur EITBk.
Segurtasun zinegotziak adierazi du Udaltzaingoak manteroen kanpalekuak desegiten jarraituko duela
Amaia Arregi Bilboko Segurtasun zinegotziak kaleko saltzaileen kanpalekuei buruz hitz egin du Radio Euskadin, eta azpimarratu du bizilagunen eta merkatarien kexak jaso zituztela, baita kanpalekuak egitea debekatuta dagoela ere.