El viento está complicando las tareas de extinción en algunos de los incendios forestales que se mantienen activos —alrededor de una veintena de focos activos— en el noroeste de la península. La oleada de incendios ha arrasado más de 350 000 hectáreas desde el pasado 7 de agosto, según los últimos datos suministrados por EFFIS, herramienta dependiente del programa Copernicus, de observación y vigilancia de la Tierra de la Unión Europea (UE).

El fuego sigue quemando hectáreas en Galicia (más de 88 300 hectáreas), con al menos seis incendios activos en la provincia de Ourense. El foco más preocupante sigue siendo el de Larouco, que lleva una semana ardiendo. Por contra, la evolución positiva, en general, de los focos permitió la reapertura de la Alta Velocidad entre Madrid y Galicia.

En Extremadura el incendio de Jarilla (Cáceres) continúa siendo la principal preocupación de los equipos de extinción. El fuerte viento de las últimas horas ha avivado las llamas y amenazan el valle del Jerte. Además, han emitido un preaviso de evacuación para la población de La Garganta, en la frontera entre Extremadura y Castilla y León.

La lluvia y la humedad han contribuido a la extinción de los fuegos originados en el entorno de los Picos de Europa, en la provincia de León. Sin embargo, todavía cerca de 2000 personas siguen fuera de sus casas.

Por otra parte, el viento ha agravado la situación del fuego que se declaró el pasado martes en el municipio leonés de Igüeña, donde sus vecinos y vecinas han tenido que ser evacuadas en las últimas horas.

En Asturias ayer seguía cinco incendios forestales activos, otros siete fuegos se mantenían controlados y otros dos estaban estabilizados, según informó el Servicio de Emergencias del Principado (SEPA).

En este contexto, los efectivos terrestres llegados desde Euskadi regresan este jueves a casa.