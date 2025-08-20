Incendios
Cinco días después del incendio, los vecinos de San Vicente de Leira (Ourense) han podido volver a la localidad

Incendio en San Vicente de Leira (Ourense)
Incendio en San Vicente de Leira. Foto: EITB.
Euskaraz irakurri: Sutea gertatu eta bost egunera, San Vicente de Leirako (Ourense) bizilagunak herrira itzuli ahal izan dira

Última actualización

En San Vicente de Leira el fuego ha causado estragos. El 80 % de las casas de la localidad han están calcinadas. EITB ha acompañado a algunos vecinos han vuelto hoy al pueblo.

 

