Sutea gertatu eta bost egunera, San Vicente de Leirako (Ourense) bizilagunak herrira itzuli ahal izan dira
Ourenseko San Vicente de Leira herrian, suak kalte handiak eragin ditu. Herriko etxeen % 80 kiskalita daude. Herrira itzul diren herritar batzuekin hitz egiteko aukera izan du gaur EITBk.
Segurtasun zinegotziak baieztatu du Udaltzaingoak manteroen kanpalekuak desegiten jarraituko duela
Amaia Arregi Bilboko Udaleko Segurtasun zinegotziak kaleko saltzaileen kanpalekuei buruz hitz egin du Radio Euskadin, eta azpimarratu du bizilagunen eta merkatarien kexak jaso zituztela, baita kanpaleku bat egitea debekatuta dagoela ere.
Gasteiztar baten hilketa ikertzen ari dira Kolonbian
Iturri batzuen arabera, lapurreta egiteko hil zuten gizona, baina tokiko agintariek ez dute baztertzen gertakariek estupefazienteen kontsumoarekin zerikusia izatea.
Euskadiko suteen aurkako helikopteroak Gaztela eta Leongo hondamendiaren aireko irudiak erakutsi ditu
Sua itzaltzeko lanak Fasgar udalerrian (Leon) egiten ari dira uneotan, suak milaka hektarea kiskali ditu eta. Helikopteroak 1.000 litroko edukiera du.
Tenperaturek behera egin dute eta suteen egoerak hobera egin du, baina 22 suk bizi-bizi jarraitzen dute
Sute handi batzuk geldiaraztea lortu badute ere, egoerak kezkagarria izaten jarraitzen du probintzia askotan. Guztiak Extremadurari so daude, Jarillako sutea dela eta (Caceres), suteak Salamancara jauzi egin baitu.
400.000 bat hektarea erre dira urtea hasi denetik baso-suteetan Espainian, gehienak abuztuan
Copernicus Europar Batasuneko programak asteazken honetan zabaldutako datuen arabera, dagoeneko 391.581 hektarea erre dira aurten Espainian. Iaz 42.615 hektarea kiskali ziren erregistratutako 219 baso-suteetan.
Abuztuko baso-suteek kaltetutako 10 herritatik ia 9k populazioa galdu dute mende hasieratik
Penintsulako ipar-mendebaldeko hainbat udalerritan biztanle galera % 50etik gorakoa izan da mende hasieratik hona.
Bederatzi pertsona atxilotu dituzte Bilboko Aste Nagusiko laugarren gauean, horietako bi udaltzainak jotzeagatik
Atxiloketa horietako zortzi jai-eremuan izan dira, eta beste bat handik kanpo. Gehienak jabetzaren aurkako delituekin lotuta daude.
OCUk ohartarazi du lau gidaritik hiruk oraindik ez dutela autorako V-16 baliza erosi, eta erositako asko homologatu gabeak direla
Ibilgailu guztiek larrialdietarako hirukiak kendu eta V-16 larrialdi-argiak eraman beharko dituzte, derrigorrez. OCU kontsumitzaileen elkarteak, baina, jakinarazi du askok oraindik ez dutela erosi, eta gailua eskuratu duten askok homologatu gabeak erosi dituztela. 80 euroko isuna jasoko dute urtarrilaren 11tik aurrera.
Olatz Salvadorrek, Kai Nakaik eta Marenek Bilboko Udalaren kudeaketa eskasa salatu dute, Abandoibarreko kontzertuak direla eta
Larunbatean Abandoibarreko eszenatokian kontzertua eman behar zuten hiru artistek ohar bateratu bat kaleratu dute, Bilboko Udalaren aurka gogor eginez. Besteak beste, adierazi dute Udalak haien bizkar gainean utzi nahi izan zuela kontzertuak bertan behera gelditu izanaren ardura guztia, eta udalbatzako hainbat kidek iradoki zietela kolaboratuz gero aintzat hartuko zutela etorkizuneko programazioetan.