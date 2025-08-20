Suteak
Sutea gertatu eta bost egunera, San Vicente de Leirako (Ourense) bizilagunak herrira itzuli ahal izan dira

Incendio en San Vicente de Leira (Ourense)
Sutea San Vicente de Leiran. Argazkia: EITB.

Ourenseko San Vicente de Leira herrian, suak kalte handiak eragin ditu. Herriko etxeen % 80 kiskalita daude. Herrira itzul diren herritar batzuekin hitz egiteko aukera izan du gaur EITBk.

 

Suteak Galizia Gizartea

