Baso-suteek 350.000 hektarea baino gehiago erre dituzte abuztua hasi denetik, Espainian

Oraindik, hogei bat su daude aktibo Gaztela eta Leonen, Galizian eta Extremaduran, eta haizea sua itzaltzeko lanak zailtzen ari da hainbat tokitan. Bien bitartean, azken orduetan Leongo iparraldean botatako euriak garrak kontrolatzen lagundu du Europako mendien inguruan. Bestalde, EAEtik sua itzaltzera joandako suhiltzaileek etxerako bidea hartu dute.

Ourensen piztuta dagoen suteetako bat, airetik ikusita. Argazkia: EFE

Penintsularen ipar-mendebaldean suaren aurka borrokan jarraitzen dute —20 sute inguru daude—, eta azken orduotako haizea itzaltze lanak zailtzen ari da hainbat tokitan. Abuztuaren 7az geroztik, 350.000 hektarea baino gehiago erre dira, Copernicusen datuen arabera. Europar Batasuneko programaren menpeko EFFIS agentziak asteazken honetan emandako datuak dira, eta su gehienak Gaztela eta Leonen, Galizian eta Extremaduran izaten ari dira. 

Galizian azken bi asteetan 88.300 hektarea baino gehiago kiskali ditu suak, eta gaur-gaurkoz gutxienez sei foku daude aktibo, Ourense probintzian. Kezka gehien eragiten duena Laroucoko sutea da, astebete eta gero itzali ezinik jarraitzen baitute. Aitzitik, orokorrean egoera onera egiten ari da lurraldean eta horren erakusle da atzo Galizia eta Madril arteko abiadura handiko trena berrezarri zela.

Extremaduran, Jarillako (Caceres) suteari begira jarraitzen dute nagusiki. Haizeak garrak indartu ditu eta Jerte ibarrera gerturatzen ari dira. Halaber, Extremadura eta Gaztela eta Leon arteko mugan dagoen La Garganta herria ebakuatzeko aurreabisua eman dute.

Leonen egoerak hobera egin du, bereziki, Europako mendien inguruan, euriak eta hezetasunak lagunduta. Hala ere, 2.000 pertsonak inguru etxera ezin itzuli jarraitzen dute.

Aitzitik, hainbat tokitan haizeak garrak hauspotu egin ditu, eta hori dela eta Igueñako herritarrak ebakuatu behar izan dituzte. 

Atzo, Asturiasen bost su aktibo zeuden, zazpi sute kontrolpean eta bi egonkortuta, bertako larrialdi zerbitzuek zabaldutako informazioaren arabera. 

Bestalde, EAEtik sua itzaltzera joandako suhiltzaileek etxerako bidea hartu dute.

