Tenperaturek behera egin dute eta suteen egoerak hobera egin du, baina 22 suk bizi-bizi jarraitzen dute

Sute handi batzuk geldiaraztea lortu badute ere, egoerak kezkagarria izaten jarraitzen du probintzia askotan. Guztiak Extremadurari so daude, Jarillako sutea dela eta (Caceres), suteak Salamancara jauzi egin baitu.

Boluntarioak, Oimbrako (Ourense) sutean, itzaltze-lanak egiten. Argazkia: EFE

author image

EITB

Azken eguneratzea

Beroaldiaren amaierak eta tenperatura jaitsierek mesede egin diete itzaltze lanei Espainian. Nolanahi ere, oraindik 22 sutek bizi-bizi jarraitzen dute Galizian, Extremaduran, Asturiasen eta Gaztela eta Leonen. 

Egoera kezkagarriena Extremaduran dute, azken orduetan Cacereseko Jarillako suteak Salamancara jauzi egin baitu. Asteartean Rebollarreko herritarrak etxera itzuli ondoren, Jerte, Tornavacas, Cabezuela eta Hervaseko bizilagun gutxi batzuk baino ez daude etxetik kanpo, Extremadurako Gobernak jakitera eman duenez.

Galizian, berriz, zazpi sutek jarraitzen dute kontrolik gabe, guztiak Ourensen. Landa Inguruneko Kontseilaritzaren kalkuluen arabera, garrek dagoeneko 67.500 hektarea baino gehiago kiskali dituzte probintzia horretan, eta adierazi dutenez, Laroucon sortutako baso-sutea Galizian sekula izan den handiena izan da, eta oraindik ere mehatxatzen jarraitzen du. 10 udalerriri eragiten die suteak. 

Gaztela eta Leongo egoera nabarmen hobetu da azken orduetan, baina 16 sute handi daude oraindik piztuta, eta milaka pertsona ebakuatu behar izan dituzte. Sanabriako lakuaren Natura Parkean eta Leongo iparraldean dauden Portoko (Zamora) suei so daude begi guztiak, horiek direlako kezka iturri handienak, izaten ari diren bilakaera dela eta.

Asturiasen ere gutxitzen ari dira suteak, pixkanaka, baina oraindik bost sute dituzte bizi-bizi, bart baino bi gutxiago. Azken orduetan zazpi su kontrolatzea lortu dute suhiltzaileek, eta jakinarazi dute bi egonkortuta daudela. Leondik iritsi den Degañako sua da gehien kezkatzen duena.

Aagesenek "batuta egoteko eta zarata sortzeari uzteko" deia egin du

Sara Aagesen Trantsizio Ekologiko eta Erronka Demografikoko ministroak baieztatu duenez, tenperaturen beherakadak eta aire-masa bat mendebaldetik sartu izanak "nolabaiteko barealdia" eman dio egoerari. 

Era berean, esan du kiskalitako hektarea kopuruari buruzko datu zehatzik ez duen arren, zifrak oso altuak izango direla. Eta beste behin "zarata sortzeari" uzteko eskatu du, "bat eginda" egoteko unea delako. 

