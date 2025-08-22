Bilboko Konpartsak activa la segunda fase del protocolo contra las agresiones

Bilboko Konpartsak ha anunciado este viernes la activación de la segunda fase del protocolo contra las agresiones, que se prolongará durante las dos noches que quedan de Aste Nagusia.

El protocolo arrancará a medianoche con una cacerolada en el recinto de txosnas y se realizará una segunda a las 02:00 horas de la madrugada del sábado, iniciativa que también tendrá continuidad mañana, ya que se ha llamado a formar una cadena humana, a las 19:00 horas, partiendo de la rotonda del ayuntamiento.

En un comunicado, las comparsas han explicado que quieren "activar la alarma y recordar que no van a tolerar ninguna agresión" y que "hacer frente a este problema es responsabilidad de todos y todas: medios de comunicación, instituciones públicas e individuos".