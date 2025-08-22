Los padres del gasteiztarra asesinado en Cali llegan hoy a Colombia
Este miércoles EITB Media tuvo conocimiento de que se investigaba el asesinato de un ciudadano vasco en la ciudad colombiana de Cali, donde los padres del gasteiztarra Raúl López llegarán este viernes para conocer de cerca todos los detalles de la investigación y poner en marcha los trámites pertinentes.
López, de 39 años, que llevaba tres viviendo en Cali y había avisado a sus familiares de problemas de seguridad en el barrio en el que residía. Su expareja ha relatado a EITB que fue un vecino quien alertó a la policía de lo sucedido. Al parecer, pudo ver a dos hombres en las inmediaciones de la casa del vitoriano y, al acercarse, lo encontró muerto con signos de violencia.
La investigación continúa abierta. Por el momento no se ha producido ninguna detención y se mantienen abiertas todas las hipótesis, aunque fuentes diplomáticas han informado a los familiares de la víctima de que el crimen podría haberse producido en un contexto de robo.
