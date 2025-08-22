Pirineos
Muere un montañero de 67 años de Irun al sufrir una caída en los Pirineos orientales

El accidente ha tenido lugar este jueves en el pico Carlit y la mujer que le acompañaba ha resultado ilesa. Según la Gendarmería de Alta Montaña, que investiga el siniestro, tanto el fallecido como su esposa contaban con el equipamiento adecuado para el senderismo.

El monte Carlit, lugar donde ha tenido lugar el accidente mortal. Foto de archivo: GailOm (Wikipedia)
Euskaraz irakurri: 67 urteko mendizale irundar bat hil da Ekialdeko Pirinioetan erorita
Un montañero de 67 años, natural de Irun, ha fallecido este jueves al sufrir una caída en la cima del pico Carlit, en la zona oriental de los Pirineos.

El hombre iba acompañado de su esposa, quien ha resultado ilesa y ha bajado por sus propios medios para pedir auxilio a los gendarmes de montaña. 

Según la Gendarmería de Alta Montaña, que investiga el siniestro, tanto el fallecido como su esposa contaban con el equipamiento adecuado para el senderismo.

La niebla y las malas condiciones meteorológicas han complicado las tareas de rescate en la que han participado una decena de gendarmes y un helicóptero. 

El pico Carlit es el más alto de los Pirineos Orientales, con más de 2900 metros.

El año pasado también otro excursionista catalán, de 67 años, perdió la vida al caer por un barranco, donde la nieve provocó dificultades en el lugar.

