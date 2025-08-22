Un montañero de 67 años, natural de Irun, ha fallecido este jueves al sufrir una caída en la cima del pico Carlit, en la zona oriental de los Pirineos.



El hombre iba acompañado de su esposa, quien ha resultado ilesa y ha bajado por sus propios medios para pedir auxilio a los gendarmes de montaña.

Según la Gendarmería de Alta Montaña, que investiga el siniestro, tanto el fallecido como su esposa contaban con el equipamiento adecuado para el senderismo.

La niebla y las malas condiciones meteorológicas han complicado las tareas de rescate en la que han participado una decena de gendarmes y un helicóptero.

El pico Carlit es el más alto de los Pirineos Orientales, con más de 2900 metros.

El año pasado también otro excursionista catalán, de 67 años, perdió la vida al caer por un barranco, donde la nieve provocó dificultades en el lugar.