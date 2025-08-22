Pirinioak
67 urteko mendizale irundar bat hil da Ekialdeko Pirinioetan erorita

Istripua Calit mendian gertatu da eta hildakoarekin batera zihoan emakumea onik atera da. Hildakoa eta haren emaztea eskarmentu handiko mendizaleak dira, eta ezbeharra ikertzen ari den Jendarmeriaren arabera, ekipamendu egokia zeramaten.

Foto: GailOm / Wikipedia
Carlit mendia, istripua gertatu den lekua. Artxiboko argazkia: GailOm (Wikipedia)
EITB

Azken eguneratzea

67 urteko gizonezko mendizale irundarra hil da Ekialdeko Pirinioetan, Carlit mendian erorikoa izanda.

Emaztea gizonarekin zegoen ezbeharraren unean, eta berak ohartarazi ditu larrialdi zerbitzuak. Emakumea onik dago. 

Biak ala biak eskarmentu handiko mendizaleak dira, eta ezbeharra ikertzen ari den Jendarmeriaren arabera, ekipamendu egokia zeramaten.

Dozenaka jendarmek eta helikoptero batek parte hartu dute behe-lainoak baldintzatutako erreskate lanetan. 

Carlit mendia Ekialdeko Pirinioetako mendirik garaiena da, 2.900tik gorako altuerarekin. 

Ikerketa irekita dauka Jendarmeriak, erorikoa nola gertatu den argitzeko, baina aipatzekoa da, duela urtebete, toki berean Kataluniako beste gizon bat hil zela, antzeko istripu batean.

