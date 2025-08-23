Nueva protesta vecinal este sábado en el Muelle de Marzana de Bilbao, para reivindicar "el derecho al descanso"

Los vecinos y vecinas del Muelle de Marzana en Bilbao van a volver a salir hoy a la calle para reinvidicar su "derecho al descanso", con una movilización que tendrá lugar a partir de las 21:00 horas en el propio muelle. A través de un comunicado, han señalado que desde hace tres años esta parte de la ciudad ha sido incluida en el recinto de fiestas de la Aste Nagusia, agravando la situación de ruido que soportan a lo largo de todo el año, y han advertido de que van a continuar con las movilizaciones hasta que se les escuche.

Además, han reprochado al Ayuntamiento de Bilbao que se les haya concedido permiso a lo locales para abrir de las 16:00 horas a las 04:30 horas de la madrugada, así como la instalación de altavoces que resuenan a 80 decibelios y que imposibilitan que los y las vecinas de la zona puedan descansar.



La plataforma de Vecinos del Muelle de Marzana ha presentado ante el Ayuntamiento más de 100 firmas para pedir que se acabe con esta situación y avisan de que van a seguir con las protestas junto a otras asociaciones, "porque esta realidad afecta a toda la villa". Preguntado por esta cuestión en Boulevard de Radio Euskadi, el alcalde de Bilbao, Juan Mari Aburto, reconocía estas molestias a los y las vecinas y señalaba que "ya se están llevando a cabo las medidas necesarias". Adelantaba que el Ayuntamiento trabaja ya en una nueva normativa para regular las terrazas y "encontrar un equilibrio entre ocio y descanso", que esperan esté terminada para principios del año que viene.