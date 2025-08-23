Bizkaia
Bizilagunek protesta egingo dute larunbat honetan Bilboko Martzana kaian, "atsedenerako eskubidea" aldarrikatzeko

Kaltetutako bizilagunek mobilizazio batera deitu dute 21:00etan kaian. Berriki 100 sinadura baino gehiago eraman dituzte udaletxera, zarata amaitu dadin euren atsedena bermatzeko.

Martzana kaiko fatxada baten artxiboko irudia. Argazkia: EITB Media

EITB

Azken eguneratzea

Bilboko Martzana kaiko bizilagunak kalera aterako dira gaur berriro, "atsedenerako eskubidea" aldarrikatzeko. Mobilizazioa 21:00etan izango da, kaian bertan. Ohar baten bidez adierazi dutenez, duela hiru urtetik Aste Nagusiko jai-esparruan sartu dute hiriaren zati hori, urte osoan jasaten duten zarata areagotuz, eta norbaitek entzun arte mobilizazioak egiten jarraituko dutela ohartarazi dute.

Gainera, Bilboko Udalari leporatu diote 16:00etatik 04:30era irekitzeko baimena eman izana lokalei, baita 80 dezibeleko maila harrapa ditzaketen bozgorailuak jartzea ere, inguruko bizilagunek atseden hartzea eragozten dutenak.

Martzana Kaiko Bizilagunen Plataformak 100 sinadura baino gehiago aurkeztu ditu udaletxean, egoera honekin bukatzea eskatzeko eta beste elkarte batzuekin batera protestekin jarraituko dutela ohartarazteko, "errealitate honek hiribildu osoari eragiten diolako". Radio Euskadiko "Boulevard" saioan gai horri buruz galdetu ziotenean, Bilboko alkate Juan Mari Aburtok onartu egin zituen eragozpen horiek, eta adierazi zuen "beharrezko neurriak" hartzen ari direla. Alkatearen hitzetan, Udala terrazak arautzeko eta "aisialdiaren eta atsedenaren arteko oreka bilatzeko" araudi berri bat prestatzen ari da, eta datorren urtearen hasierarako amaituta egotea espero du.

Bilbo Bizkaia Euskal Autonomia Erkidegoa Bilboko Aste Nagusia 2025 Manifestazioak Bilboko Udala Gizartea

