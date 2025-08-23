Requisados 180 kilos de comida sin control sanitario para venta ambulante en la Aste Nagusia en Bilbao

La Policía Municipal de Bilbao ha requisado, desde el inicio de la Aste Nagusia hasta las 07:00 horas de este sábado, un total de 180 kilos de comida sin control sanitario en 51 puestos, que han sido confiscados, según han informado fuentes municipales.



Estos datos superan los del conjunto de la Aste Nagusia del pasado año, en la que se decomisaron un total de 95 kilos de este tipo de productos.



Según adelantó ayer el alcalde de Bilbao, Juan Mari Aburto, tan solo el miércoles y jueves pasados se requisaron más de 100 kilos de comida sin control sanitario.



Aburto aseguró que actuar contra este tipo de productos perecederos "sin seguridad ni trazabilidad alimentaria" le parece "relevante", y volvió a apelar a la "responsabilidad de la ciudadanía" para que, dentro del recinto festivo, consuma alimentos en las txosnas, que "pasan inspecciones sanitarias y tienen todas las garantías".