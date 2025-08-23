ASTE NAGUSIA
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Osasun kontrolik gabeko 180 kilo janari konfiskatu dizkiete kale-saltzaileei Bilboko Aste Nagusian

Iazko Aste Nagusian atzemandakoaren bikoitza da, eta oraindik ez dira jaiak amaitu.

Bilbao pondrá en marcha durante su Aste Nagusia un dispositivo de seguridad con presencia de patrullas de Policía Municipal y Ertzaintza en las principales zonas festivas "las 24 horas del día" y que priorizará la prevención de agresiones machistas y delitos de odio.
Bilboko Udaltzaingoa. Argazkia: EITB
author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Bilboko Udaltzaingoak osasun kontrolik gabeko 180 kilo janari konfiskatu ditu 51 postutan Aste Nagusia hasi zenetik larunbateko 07:00ak arte, Udaleko iturriek jakinarazi dutenez.

2024ko Aste Nagusian baino askoz ere gehiago konfiskatu dute, iaz 95 kilo konfiskatu baitzituzten.

Juan Mari Aburto Bilboko alkateak atzo aurreratu zuenez, asteazkenean eta ostegunean bakarrik osasun kontrolik gabeko 100 kilo janari atzeman zituzten.

Aburtoren hitzetan, garrantzitsua da "segurtasunik eta elikagaien trazabilitaterik gabeko produktuak" kaletik kentzea, eta "erantzukizuna" eskatu zien herritarrei,  eta jai-esparruan elikagaiak txosnetan erosteko, bertan "osasun-ikuskapenak egiten dituztelako eta berme guztiak dituztelako".

Bilboko Aste Nagusia 2025 Bilbo Gizartea

Gizarteari buruzko albiste gehiago

Gehiago kargatu