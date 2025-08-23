Los Bomberos de Navarra han rescatado ileso en la vía ferrata de Vidángoz a un escalador de 71 años suspendido a unos 30 metros de altura que se había quedado sin fuerzas para continuar la ruta.

Según ha informado SOS Navarra ha ocurrido a las 11:51 horas a la altura del kilómetro 10,5 de la carretera NA-2130, en la vía ferrata que combina senderismo y escalada en Vidángoz.

Hasta allí han acudido Bomberos de Navascués, efectivos del grupos de Rescate Técnico con helicóptero y agentes de la Policía Foral, que han conseguido rescatar al escalador, sin fuerzas pero que no ha requerido de atención médica.

Suspendido a unos 30 metros de altura, miembros del GRT han sido trasladados en el helicóptero al lugar donde se encontraba el hombre, a quien han descolgado con ayuda de los bomberos de Navascués.