Se duplican las detenciones en la Aste Nagusia bilbaína, con 24 arrestos, 5 por violencia machista

El Día Grande de la Aste Nagusia de Bilbao, uno de los más multitudinarios de las fiestas, trajo 24 detenciones por la Policía Municipal, 5 de ellos por violencia machista y otros 4 por enfrentarse con los agentes, más del doble de los diez arrestos diarios que se estaban registrado en esta Aste Nagusia.

Según han informado fuentes municipales, 15 de las detenciones se produjeron en el recinto festivo, sobre todo en el Casco Viejo, y las otras 9 en el resto de la ciudad.

Cuatro de los arrestos fueron por tocamientos, todas ellas en el recinto festivo, aunque en total hubo cinco detenciones por violencia de género. Además, hubo otros dos arrestos por quebrantar órdenes de alejamiento.

También hubo tres detenidos por atentado contra agente de la autoridad y uno por resistencia grave.

El resto detenidos lo fueron por robo (3), hurto (2), tráfico de drogas (3), lesiones (2), amenazas (1) y por requisitorias judiciales (2).