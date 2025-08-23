ASTE NAGUSIA
Atxiloketak bikoiztu egin dira Bilboko Aste Nagusian: 24 atxiloketa, 5 indarkeria matxistagatik

Lau atxiloketa jai-eremuan egin dituzte, ukituak egotzita. Beste bi atxiloketa, berriz, urruntze-agindua urratzea egotzita egin dituzte.

Bilboko Udaltzaingoa. Argazkia: EITB
Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Bilboko Aste Nagusiko Egun Handian, jaietako egun jendetsuenetako batean, Udaltzaingoak 24 atxiloketa egin ditu, horietatik 5 indarkeria matxista egotzita eta beste 4 agenteei aurre egitea egotzita. Aste Nagusian, batez beste, hamar atxiloketa egin dituzte egunero.

Udaleko iturriek jakitera eman dutenez, 15 atxiloketa jai-eremuan egin dituzte, batez ere Zazpikaleetan, eta gainerako 9ak hiriaren beste leku batzuetan egin dituzte.

Jai-eremuan lau gizonezko atxilotu dituzte, ukituak egotzita, baina guztira bost gizonezko atxilotu dituzte genero-indarkeria egotzita, eta beste bi atxilotu dituzte urruntze-agindua urratzeagatik.

Hiru pertsona agentearen aurkako atentatua egotzita atxilotu dituzte, eta beste bat, erresistentzia larriagatik.

Gainerakoak lapurreta (5), droga-trafikoa (3), lesioak (2) eta mehatxuak (1) egotzita atxilotu dituzte, eta 2, indarrean zeuden eskaera judizialak betetzeko.

