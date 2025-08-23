Atxiloketak bikoiztu egin dira Bilboko Aste Nagusian: 24 atxiloketa, 5 indarkeria matxistagatik
Lau atxiloketa jai-eremuan egin dituzte, ukituak egotzita. Beste bi atxiloketa, berriz, urruntze-agindua urratzea egotzita egin dituzte.
Bilboko Aste Nagusiko Egun Handian, jaietako egun jendetsuenetako batean, Udaltzaingoak 24 atxiloketa egin ditu, horietatik 5 indarkeria matxista egotzita eta beste 4 agenteei aurre egitea egotzita. Aste Nagusian, batez beste, hamar atxiloketa egin dituzte egunero.
Udaleko iturriek jakitera eman dutenez, 15 atxiloketa jai-eremuan egin dituzte, batez ere Zazpikaleetan, eta gainerako 9ak hiriaren beste leku batzuetan egin dituzte.
Jai-eremuan lau gizonezko atxilotu dituzte, ukituak egotzita, baina guztira bost gizonezko atxilotu dituzte genero-indarkeria egotzita, eta beste bi atxilotu dituzte urruntze-agindua urratzeagatik.
Hiru pertsona agentearen aurkako atentatua egotzita atxilotu dituzte, eta beste bat, erresistentzia larriagatik.
Gainerakoak lapurreta (5), droga-trafikoa (3), lesioak (2) eta mehatxuak (1) egotzita atxilotu dituzte, eta 2, indarrean zeuden eskaera judizialak betetzeko.
Gizarteari buruzko albiste gehiago
Herbehereetako Caffero pirotekniak irabazi du Bilboko Uria Su Artifizialen Nazioarteko XXXIII. Lehiaketa
Lehiaketa honek Publikoaren Saria ere barne hartzen du, irailean ezagutzera emango dena.
Suteen bilakaera ona da, baina oraindik ere foku aktiboak daude Gaztela eta Leonen, Galizian eta Asturiasen
Gaueko tenperaturen jaitsierak sua itzaltzeko lanetan lagundu du, baina egoera zaila da oraindik.
Osasun kontrolik gabeko 180 kilo janari konfiskatu dizkiete kale-saltzaileei Bilboko Aste Nagusian
Iazko Aste Nagusian atzemandakoaren bikoitza da, eta oraindik ez dira jaiak amaitu.
Bizilagunek protesta egingo dute larunbat honetan Bilboko Martzana kaian, "atsedenerako eskubidea" aldarrikatzeko
Kaltetutako bizilagunek mobilizazio batera deitu dute 21:00etan kaian. Berriki 100 sinadura baino gehiago eraman dituzte udaletxera, zarata amaitu dadin euren atsedena bermatzeko.
Arazo tekniko batek 15 minutuko etenaldia eragin du bart Bilboko su artifizialetan
22:40 aldera eten zen ikuskizuna, eta 22:55 zirenean eman zuen amaitutzat azken traka indartsu batek.
Salamancan uda pasatzen ari zen Irungo boluntario bat hil da Espainiako baso-suteetan
Antza denez, boluntario gisa parte hartu zuen Ciperez (Salamanca) herrian piztutako sutea itzaltzeko lanetan, eta kea arnasteagatik ospitaleratu eta egun batzuetara hil da. Gaztela eta Leongo Juntak, berriz, oharra kaleratu du heriotza horrek suteekin inolako loturarik ez duela esanez.
'Aita Mari' ontzia Italiako Bari portuan lehorreratu da, erreskatatutako 13 migratzailerekin
Italiako agintariak arduratuko dira orain pertsona horien etorkizunaz, duela egun batzuk Maltako uretan erreskatatu ondoren.
Azkartasuna eta erorikoak protagonista Faltzesko zazpigarren entzierroan
Faltzesko Piloneko zazpigarren entzierroa oso azkarra izan da, minutu bat eta 12 segundo iraun baitu. Behi batek aurrea hartu dio taldeari, eta korrikalari bat harrapatu du. Ohatilan eraman behar izan dute, baina badirudi ez direla zauri larriak eta sustoa anekdota besterik ez dela izango.
1936an Valcalderan fusilatu zituztenei omenaldia Iruñean eta Cadreitan
Frankistek Valcalderan hildako 51 errepublikanoen senideak eta ordezkari politikoak berriro elkartu dira, sarraskiaren 89. urteurrenean omenaldia egiteko. Iruñeko errepublikanismo eta sindikalismoaren intelektualak eta buruzagi nabarmenak ziren.