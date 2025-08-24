Los niños y niñas de Samatze y Bidaxune estudiarán el gascón en el aula, por primera vez

Las aulas de Iparralde abrirán sus puertas el 1 de septiembre y el curso viene con una destacable novedad en algunas de la escuelas, y es que, por primera vez, el gascón se estudiará como asignatura.

La escuela pública y el instituto de Bidaxune son dos de los centros educativos, junto con el de Samatze. En estos centros se dedicarán tres horas semanales al gascón.

Se trata de uno de los proyectos de promoción de la segunda lengua minorizada del País Vasco francés, impulsado por Euskal Elkargoa.

De hecho, además de en las escuelas, imparten clases de este idioma al personal de los Ayuntamientos y de Educacion, y organizan cursos de iniciación frecuentemente.

Además, desde el 2018 se celebra cada dos años la carrera La Passem para la promoción del gascón, tomando como modelo la Korrika.

El gascón tiene su origen en el occitano y aunque durante cuatro siglos fue la lengua oficial de Baiona, hoy en día está en peligro de desaparecer. 6000 personas la dominan y 8000 dicen entenderla.