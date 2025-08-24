Gaskoia
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Gaskoia irakatsiko diete aurrenekoz haurrei Samatzeko eta Bidaxuneko eskoletan

Baionaldeko hizkuntza ofiziala izan zen lau mendez baina gaur egun galzorian dago. Okzitanieran jatorria duen hizkuntza sustatzeko hainbat ekimen dira martxan.
18:00 - 20:00
La Passem lasterkaldia.
author image

EITB

Azken eguneratzea

Irailaren 1ean ekingo diete eskolei Ipar Euskal Herrian eta berritasun nabaria izango da zenbait ikastetxeta aurtengo ikasturtean, izan ere gaskoia irakatsiko diete haurrei aurrenekoz. 

Bidaxuneko eskola publikoa eta institutua dira ikastetxeetako bi, eta Samatzekoa da bestea. Astean hiru ordu eskainiko dizkiete gaskoiari horietan. 

Ipar Euskal Herriko Hirigune Elkargoak bertako bigarren hizkuntz gutxitua sustatzeko egitasmoetako bat da, baina badituzte gehiago ere.

Izan ere, eskoletan ez ezik, Udaletako eta eskolateko langileei ere ematen dizkiete hizkuntza horren eskolak eta hastapen ikastaroak ere antolatzen dituzte maiz. 

Gainera, gaskoiera sustazeko, 2018az geroztik eta bi urtez behin La Passem izeneko lasterkaldia ospatzen dute, Korrika eredu hartuta, hizkuntza gutxitu hori sustatzeko. 

Okzitanieran du jatorria gaskoiak, eta lau mendez Baionaldeko hizkuntza ofiziala izan bazen ere, gaur egun galzorian dago. 6.000 lagunek menperatzen dute eta 8.000 diote ulertzen dutela. 

 

 

Iparralde Hezkuntza Gizartea

Albiste gehiago gizartea

Gehiago kargatu