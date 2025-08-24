Navarra
Hallado un cadáver en el pantano de Nagore

La víctima, de 51 años, será sometida a autopsia en Pamplona.
El cádaver se encontraba flotando en el agua sin vida. Foto: Bomberos de Navarra.
Agencias | EITB

La Guardia Civil de Navarra ha iniciado una investigación tras el hallazgo del cuerpo sin vida de una persona flotando en el pantano de Nagore (Navarra).

La víctima, de 51 años, ha sido localizada gracias a una alerta recibida a través de SOS Navarra, que ha activado de inmediato a los servicios de emergencia.

Las autoridades han abierto una investigación para esclarecer las circunstancias del suceso. El cuerpo será trasladado al Instituto Anatómico Forense de Pamplona, donde se le practicará la autopsia para determinar la causa exacta de la muerte.

