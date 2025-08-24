Nafarroa
Gorpu bat aurkitu dute Nagoreko urtegian

Iruñera eraman dute, autopsia egitera, heriotza zerk eragin dion argitzeko. Biktimak 51 urte omen zituen.

Gorpua ur gainean aurkitu dute. Argazkia: Nafarroako Suhiltzaileak.

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Nafarroako Guardia Zibilak ikerketa abiatu du Nagoreko urtegian (Nafarroa) pertsona baten gorpua aurkitu ostean.

SOS Nafarroak telefono-dei baten bidez jaso du aurkikuntza horren berri, eta berehala aktibatu ditu larrialdietarako baliabideak.

Biktima 51 urteko pertsona bat omen da.

Hilotza Iruñeko Auzitegiko Institutu Anatomikora eraman dute, autopsia egitera, heriotza zerk eragin dion argitzeko.

