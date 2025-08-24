Rescatan a más de 230 personas de un cayuco a 429 kilómetros de Gran Canaria

Salvamento Marítimo ha rescatado en la madrugada de este domingo a 236 personas, según el balance provisional, que iban a bordo de un cayuco avistado por un barco mercante a unos 429 kilómetros al sur de Gran Canaria, hacia donde se dirigen en estos momentos.



Según ha indicado un portavoz de la sociedad estatal a EFE, entre las 236 personas rescatadas, todas ellas de origen subsahariano, hay tanto varones como mujeres y menores, aunque será el recuento en tierra el que dé más detalles sobre el número exacto, así como del estado de salud que presentan.



En la mañana del sábado, el buque Teos reportó al Centro Nacional de Salvamento Marítimo que tenía un cayuco parado al costado con numerosas personas a bordo, en una posición a 232 millas náuticas (429 kilómetros) del sur de Gran Canaria.



El barco mercante izó firme un cabo al cayuco y solicitó asistencia al no ver seguro realizar más operaciones, al tiempo que explicó al personal de Salvamento que la embarcación precaria se hallaba a la deriva porque no tenía motor.