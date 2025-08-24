MIGRAZIO-KRISIA
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

230 pertsona baino gehiago erreskatatu dituzte Kanaria Handitik 429 kilometrora zegoen txalupa batetik

Saharaz hegoaldekoak dira guztiak, gizonezkoak, emakumezkoak eta adingabeak.

20231022132109_migratzaileak-kanariak-hierro_

Migratzaileak, artxiboko irudi batean. Argazkia: EFE

author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Itsas Salbamenduak 236 pertsona erreskatatu ditu igande goizaldean, behin-behineko balantzearen arabera, Kanaria Handitik 429 kilometro hegoaldera merkantzia-ontzi batek ikusi duen txalupa batetik.

Itsas Salbamenduak EFEri esan dionez, erreskatatutako guztiak (gizonezkoak, emakumezkoak eta adingabeak) Saharaz hegoaldekoak dira, eta lehorrera iristen direnean jakingo dute zehatzago zein den horien egoera.

Larunbat goizean, Teos ontziak Itsas Salbamenduko Zentro Nazionalari jakinarazi zion txalupa bat zuela saihetsean geldirik, eta pertsona asko zeramatzala barruan, Kanaria Handitik 232 itsas miliara (429 kilometro).

Merkataritza-ontziak soka bat lotu zion txalupari, eta laguntza eskatu zuen. Salbamenduko langileei azaldu zienez, txalupa jitoan zebilen, motorrik gabe.

Migrazioa Gizartea

Gizarteari buruzko albiste gehiago

Gehiago kargatu