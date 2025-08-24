230 pertsona baino gehiago erreskatatu dituzte Kanaria Handitik 429 kilometrora zegoen txalupa batetik
Saharaz hegoaldekoak dira guztiak, gizonezkoak, emakumezkoak eta adingabeak.
Itsas Salbamenduak 236 pertsona erreskatatu ditu igande goizaldean, behin-behineko balantzearen arabera, Kanaria Handitik 429 kilometro hegoaldera merkantzia-ontzi batek ikusi duen txalupa batetik.
Itsas Salbamenduak EFEri esan dionez, erreskatatutako guztiak (gizonezkoak, emakumezkoak eta adingabeak) Saharaz hegoaldekoak dira, eta lehorrera iristen direnean jakingo dute zehatzago zein den horien egoera.
Larunbat goizean, Teos ontziak Itsas Salbamenduko Zentro Nazionalari jakinarazi zion txalupa bat zuela saihetsean geldirik, eta pertsona asko zeramatzala barruan, Kanaria Handitik 232 itsas miliara (429 kilometro).
Merkataritza-ontziak soka bat lotu zion txalupari, eta laguntza eskatu zuen. Salbamenduko langileei azaldu zienez, txalupa jitoan zebilen, motorrik gabe.
Gizarteari buruzko albiste gehiago
Gizon bat atxilotu dute Ugaon beste bat labanaz sastatzeagatik
33 urteko atxilotuari giza hilketa saiakera leporatu diote.
Babes Zibilak suteen "bilakaera ona" nabarmendu du, 15 oraindik aktibo badaude ere
Aurrerapausoak motelak dira Espainiako zenbait probintziatan oraindik itzali gabe dauden suteetan, horietako batzuk dagoeneko kontrolatutzat jo dituzten arren.
Aurtengo Aste Nagusiaren "oso balantze ona" egin, eta "errespetua" nagusitu dela esan du Aburtok
Agur Marijaia
Bilboko Aste Nagusiaren amaiera zuzenean.
Marijaiak bederatzi eguneko "festa dionisiakoari" agur esango dio gaur
Bilboko Aste Nagusiko erregina sugar artean desagertuko da gaur gauean, ETB1ek eta orain.eus-ek 22:00etatik aurrera eskainiko duten ekitaldian.
Sei gizon atxilotu dituzte indarkeria matxistagatik Bilboko Aste Nagusiko azken gauean
Horietako hiru jai-esparruan ukituak egiteagatik atxilotu dituzte.
Inoiz gertatu gabea: behiek buelta eman dute eta kortara itzuli dira
2025eko Faltzesko Piloneko azken entzierroak aurtengo unerik bitxienetako bat utzi digu. Izan ere, Teodoro Vergararen behiek buelta eman, eta kortara itzultzea erabaki dute, aldapan behera hasi eta segundo gutxira. Azkenik, normaltasunez eta zauriturik gabe egin da entzierroa, 2025eko luzeena: 3 minutu eta 22 segundo.
Hiru pertsona larri zauritu dira Karrantzan, bi autoren arteko istripu batean
Bi autok aurrez aurre talka egin dute BI-630 errepidean, Ambasaguas auzoan, eta errepidea itxita egon da 22:30 eta 03:30 bitartean.
Bi pertsona atxilotu dituzte Sestaon pertsona bati oinetakoak lapurtzeagatik eta beste bat sastatzeagatik
Liskarra Hiru Kontzejuen plazaren inguruan izan da, eta zaurituetako bat Gurutzetako ospitalera eraman behar izan dute.