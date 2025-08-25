Condenan a un hombre a más de cinco años de prisión en Gipuzkoa por abusar sexualmente de su pareja

La Audiencia de Gipuzkoa ha condenado a un hombre a cinco años y seis meses de prisión por un delito de abuso sexual y dos de maltrato infligido a una chica con la que mantenía una relación sentimental.

Los hechos se extendieron desde junio de 2019 hasta enero de 2020, meses durante los cuales la víctima, una menor de 17 años, y el hombre, más de diez años mayor, mantuvieron una "relación afectivo-sexual" en la que, según la denuncia de la chica, el varón se comportaba de manera agresiva durante sus encuentros sexuales.

La Fiscalía había solicitado penas que sumaban más de 16 años de prisión para el acusado por un delito continuado de abuso sexual, un delito de agresión sexual y delitos continuados de maltrato y vejaciones.

No obstante, la sentencia considera que la víctima refirió un relato "genérico" del tipo de relaciones que mantenía con el acusado y que no "acreditó suficientemente" la retirada del consentimiento, por lo que rechaza aplicar el delito continuado de abuso sexual.

Sin embargo, la Audiencia de Gipuzkoa considera probado un hecho concreto que se detalla en la denuncia: en uno de los encuentros, la víctima pidió al condenado que parara porque ejerció fuerza y pellizcó a la víctima, y él hizo caso omiso.

El tribunal sí otorga credibilidad al testimonio de la víctima sobre este episodio concreto y condena al acusado a cinco años de cárcel por el delito de abuso sexual, utilizando el tipo penal vigente en el momento de los hechos.

También rechaza la figura del maltrato habitual, pero condena a tres meses de prisión al acusado por cada uno de los dos casos concretos de maltrato que considera acreditados.