Bost urtetik gorako espetxe zigorra ezarri diote gizon bati Gipuzkoan, bikotekideari sexu-abusuak egiteagatik
Fiskaltzak 16 urte baino gehiagoko zigorrak eskatu zituen baina, epaiaren arabera, biktimak ez zuen "behar bezala egiaztatu" sexu-harremanekin jarraitzeko baimena ukatu izana.
Gipuzkoako Auzitegiak bost urte eta sei hilabeteko espetxe zigorra ezarri dio gizon bati, harreman sentimentala zuen neska bati egindako sexu-abusu delitu batengatik eta bi tratu txar deliturengatik.
Gertakariak 2019ko ekainetik 2020ko urtarrilera arte luzatu ziren. Hilabete horietan, biktimak (17 urteko adingabea) eta erasotzaileak (neska baino hamar urte zaharragoa) "harreman afektibo-sexuala" izan zuten. Biktimak salatutakoaren arabera, gizonak modu oldarkorrean jokatzen zuen sexu-harremanetan.
Fiskaltzak 16 urtetik gorako espetxe-zigorra eskatu zuen akusatuarentzat, sexu-abusuaren delitu jarraitua, sexu-erasoaren delitua eta tratu txarren eta laidoen delitu jarraituak egotzita.
Hala ere, epaiaren arabera, biktimak akusatuarekin zituen harreman moten kontakizun "generiko" bat aipatu zuen, eta ez zuen "behar bezala egiaztatu" sexu-harremanetarako baimena kendu izana. Beraz, ez du sexu-abusuaren delitu jarraitua aplikatu nahi izan.
Hala ere, Gipuzkoako Auzitegiak frogatutzat jo du salaketan zehazten den gertaera zehatz bat: topaketetako batean, biktimak gelditzeko eskatu zion kondenatuari, indarra erabili zuelako eta biktimari atximur egin ziolako. Gizonak, ordea, ez zion jaramonik egin.
Auzitegiak sinesgarritasuna ematen dio biktimak gertakari zehatz horri buruz emandako testigantzari, eta bost urteko kartzela-zigorra ezartzen dio akusatuari sexu-abusuaren delituagatik, gertakarien unean indarrean zegoen araudi penala erabilita.
Ohiko tratu txarren figura ere errefusatzen du auzitegiak, baina hiru hilabeteko espetxe-zigorra ezarri du, egiaztatutzat jo dituen tratu txarren bi kasu zehatz bakoitzeko.
Gizarteari buruzko albiste gehiago
Txirrindulari bat hil da Mendiben izandako istripu batean
29 urteko txirrindularia 60 metroko amildegi batetik erori da Burdinkurutzetako mendatearen jaitsieran.
Donostiako Ondarretako hondartzako harriak kenduko dituzte astelehen eta astearte gauean
Harriak garbitu ondoren, hondarra hondartzara eramango dute. Kalkuluen arabera, 14.600 metro kubiko harri inguru daude hondartzan, eta horietatik 10.000 metro kubiko inguru kendu dira.
Baliteke Euskadin banatutako Fontaneda markako galleta-sorta batek metal partikulak izatea
Enpresak alertaren berri eman die agintariei, dendetatik lehenbailehen kendu ditzaten. Elikagaien segurtasunerako agentziak azken egunetan erositako Pim's motako galletak ez jateko gomendatu du.
Palestinara laguntza helarazteko ontzidiari babesa emateko ekintzak antolatu dituzte Euskadin eta Nafarroan
Helburua itsas korridore bat irekitzen saiatzea da, ahal den laguntza humanitario guztia sartu ahal izateko eta Gazan dauden eta herrialdea uzteko beharra duten pertsona guztiak atera ahal izateko. Lau euskal herritar joango dira Bartzelonatik abuztuaren 31n aterako diren ontzi horietan.
Gizon bat birritan atxilotu dute astebetean, zazpi ibilgailu erre dituelakoan, Getxon
Beharrezko polizia-eginbideak amaitu ondoren, epailearen esku utziko dute. Poltsikoan hiru metxero zeramatzala harrapatu zuten.
Familien Legeak urte eta erdi darama Kongresuan, ez aurrera ez atzera
2024ko otsailean onartu zuen Ministroen Kontseiluak familia mota desberdinak legez berdindu eta gizarte-babesa hobetzeko legea. Ordutik, zuzenketak aurkezteko 50 luzapen baino gehiago onartu dira. Momentuz ez da jarri lehen eztabaida egiteko datarik.
Egoera hobetu da, baina 15 sute aktibo daude oraindik, eta su gehiago pizteko arriskua handia da
Egoerak geldiro-geldiro egin du hobera. Izan ere, Espainiako zenbait probintziatan suteak oraindik itzali gabe daude, horietako batzuk dagoeneko kontrolatutzat jo dituzten arren.
Gaztela eta Leonen baso-suteen aurkako hirugarren astea dute
Sei sutek larritasun maila gorenean jarraitzen dute, eta bi igande honetan bertan piztu dira. Azken egunetako bilakaera positiboari esker kontrolpean hartu dituzte beste sei. Hala ere, tenperaturen igoerak, hezetasunaren murrizketarekin eta haizearekin batera, egoera zailtzen du berriro.
Gaztela eta Leoneko suteak larritasun-maila gorenekoak dira, bilakaera positiboa izan arren
Baso-sute kezkagarrienen artean, bost Leonen dira. Asturiasen, aldiz, egonkortu dituzte hiru sute handienak.