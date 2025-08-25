Indarkeria matxista
Bost urtetik gorako espetxe zigorra ezarri diote gizon bati Gipuzkoan, bikotekideari sexu-abusuak egiteagatik

Fiskaltzak 16 urte baino gehiagoko zigorrak eskatu zituen baina, epaiaren arabera, biktimak ez zuen "behar bezala egiaztatu" sexu-harremanekin jarraitzeko baimena ukatu izana.

audiencia-gipuzkoa-sansebastian-juicios gipuzkoako auzitegia donostia epaiketa-efe
Gipuzkoako Auzitegia. Artxiboko argazkia: EFE.
author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Gipuzkoako Auzitegiak bost urte eta sei hilabeteko espetxe zigorra ezarri dio gizon bati, harreman sentimentala zuen neska bati egindako sexu-abusu delitu batengatik eta bi tratu txar deliturengatik.

Gertakariak 2019ko ekainetik 2020ko urtarrilera arte luzatu ziren. Hilabete horietan, biktimak (17 urteko adingabea) eta erasotzaileak (neska baino hamar urte zaharragoa) "harreman afektibo-sexuala" izan zuten. Biktimak salatutakoaren arabera, gizonak modu oldarkorrean jokatzen zuen sexu-harremanetan.

Fiskaltzak 16 urtetik gorako espetxe-zigorra eskatu zuen akusatuarentzat, sexu-abusuaren delitu jarraitua, sexu-erasoaren delitua eta tratu txarren eta laidoen delitu jarraituak egotzita.

Hala ere, epaiaren arabera, biktimak akusatuarekin zituen harreman moten kontakizun "generiko" bat aipatu zuen, eta ez zuen "behar bezala egiaztatu" sexu-harremanetarako baimena kendu izana. Beraz, ez du sexu-abusuaren delitu jarraitua aplikatu nahi izan.

Hala ere, Gipuzkoako Auzitegiak frogatutzat jo du salaketan zehazten den gertaera zehatz bat: topaketetako batean, biktimak gelditzeko eskatu zion kondenatuari, indarra erabili zuelako eta biktimari atximur egin ziolako. Gizonak, ordea, ez zion jaramonik egin.

Auzitegiak sinesgarritasuna ematen dio biktimak gertakari zehatz horri buruz emandako testigantzari, eta bost urteko kartzela-zigorra ezartzen dio akusatuari sexu-abusuaren delituagatik, gertakarien unean indarrean zegoen araudi penala erabilita.

Ohiko tratu txarren figura ere errefusatzen du auzitegiak, baina hiru hilabeteko espetxe-zigorra ezarri du, egiaztatutzat jo dituen tratu txarren bi kasu zehatz bakoitzeko.

Sexu erasoak Epaiketak Gipuzkoa Gizartea

