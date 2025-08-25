San Sebastián
El lunes y martes por la noche se retirarán las piedras de la playa de Ondarreta de San Sebastián

Playa de Ondarreta. Foto: EITB.
Euskaraz irakurri: Astelehen eta astearte gauean harriak kenduko dira Donostiako Ondarretako hondartzatik

Una vez que se haya limpiado la arena retirada, esta se devolverá a la playa. Se calcula que hay en torno a 14 600 metros cúbicos de piedras en la playa, de las cuales ya se han llegado a retirar en torno a 10 000 metros cúbicos.

