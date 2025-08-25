Donostia
Donostiako Ondarretako hondartzako harriak kenduko dituzte astelehen eta astearte gauean

Harriak Ondarretan
18:00 - 20:00
Ondarretako hondartza. Argazkia: EITB.

Azken eguneratzea

Harriak garbitu ondoren, hondarra hondartzara eramango dute. Kalkuluen arabera, 14.600 metro kubiko harri inguru daude hondartzan, eta horietatik 10.000 metro kubiko inguru kendu dira.

Donostia Gizartea

