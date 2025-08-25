La Policía Local de Getxo detiene por segunda vez en una semana al presunto autor de la quema de siete vehículos
La Policía Local de Getxo ha detenido a una persona como presunta autora de la quema de dos vehículos y un contenedor, y por causar daños en la vía pública del municipio durante la madrugada del pasado domingo. Se trata de la segunda detención de la misma persona por hechos similares, a la que se le imputan en total la quema de siete vehículos y varios contenedores durante en el mes de agosto.
Los hechos más recientes tuvieron lugar la madrugada del domingo 24 de agosto, cuando una llamada alertó sobre las 00:20 horas de un vehículo en llamas en la calle Arene. Los agentes desplazados al lugar encontraron varias pastillas acelerantes de fuego.
Horas más tarde, a las 04:30 horas del mismo día, se recibió un nuevo aviso de otro vehículo que estaba ardiendo en la calle Sarrikobaso. En este caso, la persona que llamó a la Policía Local aportó una pequeña descripción de la vestimenta del presunto autor de los incendios.
A las 05:45 horas del mismo día, en la Avenida de Neguri, otra persona informó de que un contenedor estaba ardiendo y, de nuevo, los bomberos pudieron sofocarlo. Agentes de la Policía Local localizaron e identificaron entonces al presunto autor en las inmediaciones de uno de los incendios, que en uno de los bolsillos del pantalón portaba tres mecheros.
Al detenido se le imputa la quema de siete vehículos y varios contenedores, todos en el mes de agosto. Una vez finalizadas las correspondientes diligencias policiales, será puesto a disposición judicial.
Más noticias sobre sociedad
Convocan acciones en Euskadi y Navarra para respaldar a la flotilla de apoyo a Palestina
El objetivo es intentar abrir un corredor marítimo para que pueda entrar toda la ayuda humanitaria posible y también para que puedan salir todas las personas que están en Gaza y tengan la necesidad de abandonar el país.
Ley de Familias: año y medio paralizada en el Congreso
El Consejo de Ministros aprobó la Ley, que pretende mejorar la protección social de las diferentes situaciones familiares, en febrero de 2024. Desde entonces, se acumulan más de 50 prórrogas del plazo de enmiendas y no hay fecha para su primer debate.
Castilla y León inicia su tercera semana luchando contra los incendios forestales
Seis fuegos se mantienen en índice de gravedad potencial, y dos se han iniciado este mismo domingo, tras una evolución positiva que ha permitido bajar de nivel otros seis. No obstante, la subida de las temperaturas, acompañada del descenso de humedad y el viento, vuelve a complicar la situación.
Castilla y León continúa con seis incendios de máxima gravedad pese a la evolución favorable
Cinco de los fuegos más preocupantes se concentran en León. Asturias, en cambio, ha conseguido estabilizar sus tres grandes incendios.
La quema de Marijaia despide la Aste Nagusia
Tras nueve intensos días, la quema de la Marijaia ha dado por finalizada una edición más de la Aste Nagusia de Bilbao. El fuego del emblema de la fiesta bilbaína ha estado acompañado de las letras del pregonero, Francis Díez.
15 incendios activos y un riesgo muy alto de nuevos fuegos pese a que la situación mejora
Los avances son lentos en los focos que afectan a distintas provincias españolas, aunque algunos de ellos se dan ya por controlados.
Los niños y niñas de Samatze y Bidaxune estudiarán el gascón en el aula, por primera vez
Esta lengua fue durante cuatro siglos lengua oficial en Baiona y alrededores, pero hoy en día está en peligro de desaparecer.
Hallado un cadáver en el pantano de Nagore
La víctima, de 51 años, será sometida a autopsia en Pamplona.
Las calles de Bilbao siguen llenas de vida, a pocas horas del final de las fiestas
Los bilbaínos y bilbaínas aprovechan al máximo las últimas horas de la Aste Nagusia, antes de la quema de Marijaia. Gigantes, concurso gastronómico... ¡y hasta fiesta de la espuma! Ni el pregunero ni la txupinera se han querido perder las actividades del último día de fiestas. A pocas horas de la quema de Marijaia, las calles de la villa siguen llenas de vida.