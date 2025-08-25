La Policía Local de Getxo detiene por segunda vez en una semana al presunto autor de la quema de siete vehículos

La Policía Local de Getxo ha detenido a una persona como presunta autora de la quema de dos vehículos y un contenedor, y por causar daños en la vía pública del municipio durante la madrugada del pasado domingo. Se trata de la segunda detención de la misma persona por hechos similares, a la que se le imputan en total la quema de siete vehículos y varios contenedores durante en el mes de agosto.

Los hechos más recientes tuvieron lugar la madrugada del domingo 24 de agosto, cuando una llamada alertó sobre las 00:20 horas de un vehículo en llamas en la calle Arene. Los agentes desplazados al lugar encontraron varias pastillas acelerantes de fuego.

Horas más tarde, a las 04:30 horas del mismo día, se recibió un nuevo aviso de otro vehículo que estaba ardiendo en la calle Sarrikobaso. En este caso, la persona que llamó a la Policía Local aportó una pequeña descripción de la vestimenta del presunto autor de los incendios.

A las 05:45 horas del mismo día, en la Avenida de Neguri, otra persona informó de que un contenedor estaba ardiendo y, de nuevo, los bomberos pudieron sofocarlo. Agentes de la Policía Local localizaron e identificaron entonces al presunto autor en las inmediaciones de uno de los incendios, que en uno de los bolsillos del pantalón portaba tres mecheros.

Al detenido se le imputa la quema de siete vehículos y varios contenedores, todos en el mes de agosto. Una vez finalizadas las correspondientes diligencias policiales, será puesto a disposición judicial.