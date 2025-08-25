Gizon bat birritan atxilotu dute astebetean, zazpi ibilgailu erre dituelakoan, Getxon
Beharrezko polizia-eginbideak amaitu ondoren, epailearen esku utziko dute. Poltsikoan hiru metxero zeramatzala harrapatu zuten.
Getxoko Udaltzaingoak gizonezko bat atxilotu du igande goizaldean, bi ibilgailu eta edukiontzi bat erre dituelakoan. Halaber, udalerriko bide publikoan kalteak eragitea egotzi diote. Gizaseme horixe bera antzeko gertakariengatik atxilotu duten bigarren aldia da. Udalak jakitera eman duenez, abuztuan zazpi ibilgailu eta hainbat edukiontzi erretzea leporatu diote.
Gertatu berri direnak abuztuaren 24ko goizaldean jazo ziren, Arene kalean. Udaltzaingoak herritar baten deia jaso zuen 00:20 aldera, ibilgailu bat sutan zegoela berri emateko. Bertaratutako udaltzainek sua bizkortzeko hainbat pilula topatu zituzten inguruan.
Ordu batzuk geroago, egun horretako 04:30ean, beste abisu bat jaso zuten, Sarrikobaso kalean ibilgailu bat sutan zegoela berri emateko. Kasu horretan, Udaltzaingoari deitu zion pertsonak suteen ustezko egilearen jantzien deskribapena eman zuen.
Egun berean, 05:45ean, Neguri etorbidean, beste pertsona batek jakinarazi zuen edukiontzi bat sutan zegoela, eta, berriz ere, suhiltzaileek itzali zutela. Udaltzainek ustezko egilea topatu eta identifikatu zuten inguruan, patrikan hiru txiskero zeramatzala.
Atxilotuari zazpi ibilgailu eta hainbat edukiontzi erretzea egotzi diote, guztiak abuztuan. Polizia-eginbideak amaitutakoan, epailearen esku utziko dute.
Gizarteari buruzko albiste gehiago
Palestinara laguntza helarazteko ontzidiari babesa emateko ekintzak antolatu dituzte Euskadin eta Nafarroan
Helburua itsas korridore bat irekitzen saiatzea da, ahal den laguntza humanitario guztia sartu ahal izateko eta Gazan dauden eta herrialdea uzteko beharra duten pertsona guztiak atera ahal izateko.
Familien Legeak urte eta erdi darama Kongresuan, ez aurrera ez atzera
2024ko otsailean onartu zuen Ministroen Kontseiluak familia mota desberdinak legez berdindu eta gizarte-babesa hobetzeko legea. Ordutik, zuzenketak aurkezteko 50 luzapen baino gehiago onartu dira. Momentuz ez da jarri lehen eztabaida egiteko datarik.
Egoera hobetu da, baina 15 sute aktibo daude oraindik, eta su gehiago pizteko arriskua handia da
Egoerak geldiro-geldiro egin du hobera. Izan ere, Espainiako zenbait probintziatan suteak oraindik itzali gabe daude, horietako batzuk dagoeneko kontrolatutzat jo dituzten arren.
Gaztela eta Leonen baso-suteen aurkako hirugarren astea dute
Sei sutek larritasun maila gorenean jarraitzen dute, eta bi igande honetan bertan piztu dira. Azken egunetako bilakaera positiboari esker kontrolpean hartu dituzte beste sei. Hala ere, tenperaturen igoerak, hezetasunaren murrizketarekin eta haizearekin batera, egoera zailtzen du berriro.
Gaztela eta Leoneko suteak larritasun-maila gorenekoak dira, bilakaera positiboa izan arren
Baso-sute kezkagarrienen artean, bost Leonen dira. Asturiasen, aldiz, egonkortu dituzte hiru sute handienak.
Marijaia erreta, amaitu egin da Aste Nagusia
Bederatzi egin luzeren ostean, bukatu egin da 2025eko Bilboko Aste Nagusia. Tradizioari jarraiturik, Marijaia erre eta Bilbok agur esan die jaiei, Francis Diez pregoilariaren abestiekin batera.
Gaskoia irakatsiko diete aurrenekoz haurrei Samatzeko eta Bidaxuneko eskoletan
Baionaldeko hizkuntza ofiziala izan zen lau mendez baina gaur egun galzorian dago. Okzitanieran jatorria duen hizkuntza sustatzeko hainbat ekimen dira martxan.
Gorpu bat aurkitu dute Nagoreko urtegian
Iruñera eraman dute, autopsia egitera, heriotza zerk eragin dion argitzeko. Biktimak 51 urte omen zituen.
Bilboko kaleak bizi-bizirik dira jaiak amaitzeko ordu gutxiren faltan
Bilbotarrak ahalik eta gehien aprobetxatzen ari dira Aste Nagusiko azken orduak, Marijaia erre aurretik. Erraldoiak, lehiaketa gastronomikoa... eta apar festa izan dituzte gaur. Pregoilariak eta txupinerak ere ez dituzte azken eguneko hitzorduak galdu nahi izan. Bilboko kaleak bizi-bizirik daude Aste Nagusia amaitzeko ordu gutxiren faltan.