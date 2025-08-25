BIZKAIA
Gizon bat birritan atxilotu dute astebetean, zazpi ibilgailu erre dituelakoan, Getxon

Beharrezko polizia-eginbideak amaitu ondoren, epailearen esku utziko dute. Poltsikoan hiru metxero zeramatzala harrapatu zuten.

Kiskalitako edukiontzi bat, Getxon. Argazkia: Getxoko Udala

author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Getxoko Udaltzaingoak gizonezko bat atxilotu du igande goizaldean, bi ibilgailu eta edukiontzi bat erre dituelakoan. Halaber, udalerriko bide publikoan kalteak eragitea egotzi diote. Gizaseme horixe bera antzeko gertakariengatik atxilotu duten bigarren aldia da. Udalak jakitera eman duenez, abuztuan zazpi ibilgailu eta hainbat edukiontzi erretzea leporatu diote.

Gertatu berri direnak abuztuaren 24ko goizaldean jazo ziren, Arene kalean. Udaltzaingoak herritar baten deia jaso zuen 00:20 aldera, ibilgailu bat sutan zegoela berri emateko. Bertaratutako udaltzainek sua bizkortzeko hainbat pilula topatu zituzten inguruan.

Ordu batzuk geroago, egun horretako 04:30ean, beste abisu bat jaso zuten, Sarrikobaso kalean ibilgailu bat sutan zegoela berri emateko. Kasu horretan, Udaltzaingoari deitu zion pertsonak suteen ustezko egilearen jantzien deskribapena eman zuen.

Egun berean, 05:45ean, Neguri etorbidean, beste pertsona batek jakinarazi zuen edukiontzi bat sutan zegoela, eta, berriz ere, suhiltzaileek itzali zutela. Udaltzainek ustezko egilea topatu eta identifikatu zuten inguruan, patrikan hiru txiskero zeramatzala.

Atxilotuari zazpi ibilgailu eta hainbat edukiontzi erretzea egotzi diote, guztiak abuztuan. Polizia-eginbideak amaitutakoan, epailearen esku utziko dute.

