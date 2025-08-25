Bilbao
La quema de Marijaia despide la Aste Nagusia

Quema de Marijaia Aste Nagusia Bilbao 2025
18:00 - 20:00
Marijaia dice adiós. Imagen extraída del vídeo.
Euskaraz irakurri: Marijaiaren erreketarekin amaitu da Aste Nagusia
author image

EITB

Última actualización

Tras nueve intensos días, la quema de la Marijaia ha dado por finalizada una edición más de la Aste Nagusia de Bilbao. El fuego del emblema de la fiesta bilbaína ha estado acompañado de las letras del pregonero, Francis Díez.

Sociedad Bizkaia Aste Nagusia Bilbao 2025 Bilbao Fiestas Verano

