Marijaia erreta, amaitu egin da Aste Nagusia

Quema de Marijaia Aste Nagusia Bilbao 2025
18:00 - 20:00

Marijaiak agur esan dio Bilboko jaiei. Bideotik ateratako irudia.

EITB

Bederatzi egin luzeren ostean, bukatu egin da 2025eko Bilboko Aste Nagusia. Tradizioari jarraiturik, Marijaia erre eta Bilbok agur esan die jaiei, Francis Diez pregoilariaren abestiekin batera.

