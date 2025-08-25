Muere un ciclista tras sufrir un accidente en Mendibe, Baja Navarra

Un ciclista de 29 años ha perdido la vida este lunes, 25 de agosto, en Mendibe (Baja Navarra) tras sufrir una salida de carretera en la bajada del puerto de Burdinkurutzeta, en la carretera D-18. El joven, que descendía desde Irati, ha caído por un barranco de unos 60 metros tras chocar con la valla de seguridad.

Otro ciclista a alertado del siniestro en torno a las 12:15 horas y se ha desplegado un amplio operativo de rescate, con la intervención de bomberos especializados del grupo Grimp de Angelu y un helicóptero de la gendarmería. Los equipos han logrado acceder a la víctima y practicarle maniobras de reanimación, pero solo han podido certificar su fallecimiento.

El Fiscalía de Baiona ha abierto una investigación para esclarecer las causas del accidente.