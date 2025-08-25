Ipar Euskal Herria

Txirrindulari bat hil da Mendiben izandako istripu batean

29 urteko txirrindularia 60 metroko amildegi batetik erori da Burdinkurutzetako mendatearen jaitsieran.

EITB

Azken eguneratzea

29 urteko txirrindulari bat hil da astelehen honetan, abuztuaren 25ean, Mendiben (Nafarroa Beherea), Burdinkurutzetako mendatearen jaitsieran, izandako istripuan. Gaztea Iratitik jaisten ari zen, eta 60 metro inguruko amildegi batetik erori da.

Beste txirrindulari batek eman du ezbeharraren berri 12:15 inguruan, eta erreskate-operatibo handi bat zabaldu da, Angeluko Grimp taldeko suhiltzaile espezializatuen eta jendarmeriako helikoptero baten esku-hartzearekin. Taldeek biktimarengana heltzea eta bizkortzeko maniobrak egitea lortu dute, baina haren heriotza egiaztatu besterik ezin izan dute egin.

Baionako Fiskaltzak ikerketa abiatu du istripuaren arrazoiak argitzeko.

